Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto la Supercoppa europea. 1-1 nei tempi regolamentari contro il Siviglia, ai rigori vincono i citizens 5-4. Decisivo l’errore di Gudelj per gli spagnoli. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Haaland e Guardiola festeggiano la vittoria della Supercoppa europea. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

Primo titolo stagionale per il Manchester City, che conquista la prima Supercoppa europea della sua storia. Battuto il Siviglia 6-5 dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1: al vantaggio spagnolo firmato Nesyri ha risposto il pareggio di Palmer nella ripresa. Ai calci di rigore non sbaglia nessuno, tranne alla fine la traversa fatale di Gudelj.

Se per il Manchester City si tratta della prima volta, per Pep Guardiola invece è la quarta Supercoppa europea vinta in carriera: ne ha vinte con il Barcellona e una con il Bayern. Il tecnico catalano raggiunge così Carlo Ancelotti, anche lui a quota quattro: due con il Milan e due con il Real Madrid.

Manchester City-Siviglia: il tabellino

MARCATORI: 25′ En-Nesyri (S), 63′ Palmer (M)

RIGORI: Haaland (M) gol, Ocampos (S) gol, Alvarez (M) gol, Rafa Mir (S) gol, Kovacic (M) gol, Rakitic (S) gol, Grealish (M) gol, Montiel (S) gol, Walker (M) gol, Gudelj (S) traversa

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Foden, Palmer (85′ Alvarez), Grealish; Haaland. All.: Guardiola

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas (83′ Montiel), Badé, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres (74′ Juanlu), Lamela (93′ Suso); En-Nesyri (93′ Rafa Mir). All.: Mendilibar

AMMONITI: Badé (S), Lamela (S), Juanlu (S)