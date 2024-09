Varie. Strage in famiglia, uomo apre fuoco contro moglie e i figli – Una grave tragedia ha colpito la Sardegna, creando sconcerto e angoscia tra i residenti. Secondo le prime informazioni diffuse dalla polizia, tre persone sono state uccise in via Ichnusa a Nuoro. I dettagli dell’accaduto sono ancora parziali e le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze di questo drammatico evento.

Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente sul luogo della tragedia, avviando le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Attualmente non sono stati resi noti i nomi delle vittime né le cause che hanno portato a questo cruento episodio.

Una tragedia ha colpito la Sardegna, con eventi drammatici che si sono verificati a Nuoro. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, tre persone sono state uccise in via Ichnusa. Le notizie sono ancora parziali, ma sembra che un uomo abbia aperto il fuoco contro la moglie, i figli e alcuni parenti all’interno di due diverse abitazioni, prima di togliersi la vita.

Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sull’accaduto e sono alla ricerca dell’arma utilizzata, che non è ancora stata rinvenuta. Il bilancio, al momento, si attesta su tre morti e quattro feriti, con le autorità che si stanno impegnando per comprendere le dinamiche di questo tragico evento.

La comunità locale è sotto shock e i rappresentanti istituzionali hanno già espresso la loro solidarietà alle famiglie colpite. Si attende ora un aggiornamento da parte delle autorità competenti per chiarire ulteriormente quanto accaduto e garantire il supporto necessario alle persone coinvolte.

