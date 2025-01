“Ho lasciato la TV, cosa faccio ora”: la storica giornalista del TG4 si confessa – Francesca Senette è stata uno dei volti di punta dell’era “Emilio Fede” del Tg4. Poi, però, di lei si sono perse le tracce. La giornalista oggi ha spiegato in un’intervista di non rimpiangere affatto il passato e di aver cambiato completamente vita. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, Maria De Filippi spiazza il pubblico: l’annuncio su Ida

Leggi anche: Maria De Filippi, il significato del vestito indossato ad “Amici”

La storica giornalista del Tg4 si confessa: “Ho lasciato la tv, cosa faccio ora”

Francesca Senette si è raccontata senza filtri in una lunga intervista rilasciata a “Tv Blog”. A Massimo Falcioni la 49enne ha raccontato il primo incontro con Emilio Fede: “Era il giugno del 2000 e il rapporto non partì col piede giusto. Quando mi chiamò non potei andare al colloquio perché stavo seguendo la visita di Putin a Palazzo Marino, sempre per Antenna 3. Mi presentai ventiquattr’ore dopo e lui non fu contentissimo”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Stefano De Martino, ecco dove vive: una casa super lusso all’insegna del design

Leggi anche: “Affari tuoi”, Stefano De Martino svela un retroscena: cosa succede dietro le quinte con il dottore

La nuova vita di Francesca Senette, ex volto del Tg4

La Senette ha svelato un curioso retroscena: “Gli feci pena (ride, ndr). Quel giorno c’era un temporale pazzesco e io arrivai in motorino, completamente fradicia. Mi fece attendere a lungo, forse per farmi scontare il comportamento del giorno prima. Per fortuna, la sua meravigliosa collaboratrice Roberta lo convinse a ricevermi. Vedendomi zuppa, si intenerì e gli rimasi simpatica”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva