Harley dal Friuli Venezia Giulia è la concorrente che ha giocato nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 22 aprile. Harley, che si chiama così perché suo padre è un motociclista appassionato di Harley Davidson, ha racontato la sua storia ed ha immediatamente conquistato il pubblico, che non è riuscito a trattenere la lacrime.

Leggi anche: “Amici”, Lorella Cuccarini trasloca in Rai: cosa sta succedendo

Leggi anche: Eleonora Giorgi, la notizia dopo l’intervento per tumore: come sta

Il percorso di Harley

Harley Zuriatti accompagnata dal fidanzato Andrea, con il quale ha una relazione da “3 o 4 anni“, è la pacchista della punta di Affari Tuoi andata in onda ieri 22 aprile. I due ragazzi, provenienti dal Friuli Venezia Giulia, giocano con il pacco numero 4 per vincere una somma che permetta loro di raggiungere una buona stabilità economica, soprattutto in vista dell’imminente matrimonio.

Il percorso di Harley inizia col botto eliminando subito cifre basse, ma il sogno dei 300mila svanisce subito dopo. Successivamente Harley si riprende e arriva la prima offerta del Dottore di 35mila euro. La coppia rifiuta senza pensarci. “Ci siamo esercitati per non comunicare a voce e pensare la stessa cosa“, dice Harley quando Amadeus fa notare che i due sembrano d’accordo sul da farsi. In seguito, dopo aver eliminato i 5mila euro, i 500 e i 30mila, la coppia rifiuta un altro cambio: “Io adesso non cambierei“. Andrea commenta: “Io, come farò tra un mesetto, sposo sempre la tua causa, anche se avrei cambiato“. “Tra un mese ci sposiamo“, specifica Harley. (continua dopo la foto)

Leggi anche: Marco Liorni risponde alle polemiche nate durate una puntata de “L’Eredità”

Il gioco continua e anche il pacco da 75mila euro se ne va. “Che giorno vi sposate?“, chiede Amadeus subito dopo. Harley preferisce non svelarlo: “Non dirlo!“, e il conduttore le dà ragione: “Io non ci ho pensato ma il numero potrebbe essere tra questi pacchi“. Atra offerta da 35mila euro rifiutata e i due pacchi persi successivamente sono quelli da 100mila e 100 euro. Il dottore offre il cambio che i due innamorati accettano e sostituiscono il 4 con il 17 della Liguria. La partita si avvicina alle battute finali e sono rimasti in gioco ancora i pacchi da 5, 20, 20mila e 200mila euro. Nuovo cambio che passano da 17 al 3 facendo un grandissimo errore dato che quel pacco conteneva la cifra più alta finora in gioco. Ennesimo cambio col numero 4 e tornano a casa con 20mila euro e la positività giusta: “Fondamentale è che siano passati i nostri messaggi, la salute è la cosa più importante“. Durante la partita Harley fa una rivelazione che nessuno si aspettava. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)