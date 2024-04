L’Eredità è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda su Rai 1 dal 29 Luglio 2002 nella fascia preserale condotto da Marco Liorni. Negli anni è stato condotto anche da Amadeus (2002-2006), da Carlo Conti (2006-2018), in alternanza con Fabrizio Frizzi (2014-2018) e da Flavio Insinna (2018-2023). Dopo le polemiche nate durate l’ultima puntata andata in onda de L’Eredità, il conduttore è tornato sul caso “oro alla patria” e ha fatto chiarezza attraverso un video su Instagram. (Continua a leggere dopo le foto)

Marco Liorni risponde alle polemiche nate durate una puntata de “L’Eredità”

Lo scivolone di Marco Liorni è stato ampiamente criticato dal popolo del web. Il suo commento sulla “giornata della Fede” nella puntata de L’Eredità andata in onda domenica 21 Aprile 2024 ha ricevuto molte critiche e così Marco Liorni si è affidato ai social per chiarire le sue parole. Il 18 Dicembre 1935 il regime fascista istituì una giornata per la consegna delle fedi nuziali d’oro per sostenere i costi della guerra coloniale voluta da Benito Mussolini in Etiopia, mentre l’Italia era colpita dalle sanzioni della Società delle Nazioni. Tutti almeno una volta avremo sentito la famosa frase “oro alla patria”. Il conduttore l’aveva definito un “gesto veramente patriottico”, un’affermazione che è stata poi aspramente criticata.

