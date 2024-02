Nella puntata di ieri de L’Eredità, la campionessa Chiara non riesce a trovare la parola che collega le altre 5 e rimane a bocca asciutta. Ci riproverà questa sera e ritroverà i suoi colleghi Wanda e Marco. Proprio quest’ultimo ha subito l’ira dei social quando si è reso protagonista di una brutta gaffe nel gioco dei 100 secondi. Su X è stato messo alla gogna.

Disastro ai 100 Secondi: Marco messo alla gogna

Nella puntata ieri, martedì 20 febbraio 2024 al Triello vanno Wanda, Marco e Chiara che ritroveremo anche questa sera.Wanda non riesce a raccimolare il giisto montepremi e lascia a Marco e Chiara la sfida dei 100 secondi, che si contendono una Ghigliottina che vale 170.000 euro. Chiara la spunta – due su due! – che va a giocarsi la Ghigliottina con i termini: Cultura, Ordine, Non sono, Nobiltà e Zero. La concorrente ha dimezzato 4 vole portando a 10.625 euro il montepremi. La campionessa scrive TITOLI. Purtroppo la parola non è quella giusta, che è, invece, GRADO.

Sui social, ad ogni fine puntata gli utenti si ritrovano a commentare quello che hanno appena visto, scambiandosi battute. Numerose sono le critiche rivolte ai concorrenti e ai loro ragionamenti. Chiara è stata fortemente bersagliata e accusata di essere “favorita” date le facili domande a cui ha dovuto rispondere durante i giochi. “A Chiara tutte domande da asilo nido“, tuona un utente. Un altro picchiava ben più pesante: “Chi deve andare avanti, conosce le risposte! Chiara nei duelli è sempre favorita, ora conosceva palesemente la risposta!“, accusava un altro. Ma non solo, per quanto riguarda la Ghigliottina sbagliata hanno detto: “È inutile che conosce le risposte precedenti, se poi un ‘avvocato’ non sa la frase semplicissima finale!“, “Ma è dura lei o non capisce?”, “Non sono più in grado di trovare la soluzione della #ghigliottina. Ma sono cambiati gli autori o sono cambiato io?“, chiede qualcuno. Ad avere la peggio però è Marco, messo alla gogna! (continua dopo la foto)

Marco messo alla gogna dai social

Marco è arrivato a sfidare Chiara ai 100 secondi ma allo scadere del tempo la mano di gioco non era dalla sua parte. Ci riproverà stasera, ritrovando la campionessa e Wanda. Su X gli utenti ci vanno giù pensate affermando che il ragazzo non sapeva nulla. “Meno male che ci va Chiara alla ghigliottina… Quell’altro nn ne sapeva nemmeno una“, si legge “...e meno male che non ci va Marco alla Ghigliottina!”.

C’è anche chi azzarda una difesa d’ufficio: “Ma sono io o sono difficilissime queste domande?“. Una di sicuro non lo è stata: “Dove sfocia il Nilo?“, domanda Liorni. Risposta che tutti dovremmo sapere, domanda da scuola elementare: nel Mediterraneo. Ma Marco, in piena trance agonistica, la spara grossa: “Nel Mar Nero“. E via di meme su Lucio Battisti su X, della serie: “O mare nero, mare nero, mare ne’, tu eri chiaro e trasparente come me” e altre battute in tema musicale: “Spero tantissimo la parola di stasera per Chiara sia Alba“.