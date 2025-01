La stagione NBA 2024/25 sta regalando numeri straordinari, con giocatori che continuano a spingersi oltre i limiti e a riscrivere i record della lega. Tra performance individuali eccezionali e squadre che si confermano dominanti, le statistiche di quest’anno sono un vero e proprio riflesso del talento e della competitività che caratterizzano la NBA. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Joshua Gateley/Getty Images)

Chi sta dominando in punti, assist e rimbalzi? In questo articolo andremo a vedere le migliori statistiche della stagione, analizzando i protagonisti che stanno facendo la differenza in campo e che potrebbero determinare l’andamento della stagione.

Shai Gilgeous-Alexander: il miglior marcatore

Shai Gilgeous-Alexander è la stella canadese degli Oklahoma City Thunder, piazzatosi al secondo posto nella corsa per l’MVP della scorsa stagione. Nato nel 1998, con i suoi 198 cm e un fisico atletico, il giocatore continua a stupire anche quest’anno. Con una media di 32.1 punti a partita è il migliore marcatore della lega.

Dietro di lui rincorrono nomi del calibro di Giannis Antetokounmpo (31.5), Nikola Jokic (30.0), LaMelo Ball (28.2) e Kevin Durant (27.1). 5,6 rimbalzi, 6,1 assist, 2 palle rubate e 1,2 stoppate la restante parte delle sue statistiche. Gilgeous-Alexander è senza dubbio un forte candidato per l’MVP del 2025, essendo tra i migliori marcatori della lega e contribuendo al miglior run di vittorie stagionali della sua squadra.

(Foto di Andrew Lahodynskyj/Getty Images)

Leader degli assistman: Trae Young

Trae Young è uno dei protagonisti più inaspettati della prima frazione di regular season in NBA. Dopo aver trascorso un’annata difficile e un’estate al centro dei rumores di mercato, gli Atlanta Hawks hanno deciso di puntare con convinzione su di lui e la scelta ha ampiamente ripagato. Con la cessione di Dejounte Murray a New Orleans, Young è diventato leader tecnico della squadra e creatore di gioco del quintetto titolare allenato da coach Quin Snyder.

Il risultato? Oggi Young è il miglior assistman nella NBA 2024/25 con 11.5 passaggi decisivi di media a partita. Dietro di lui Jokic (10.2), Cunningham (9.4), James (9.0) e Haliburton (8.7). Proprio quest’ultimo aveva vinto la classifica degli assistman l’anno scorso al termine della regular season, unico a chiudere in doppia cifra con 10.9 assist di media. L’ottima stagione che sta attraversando Trae Young a livello statistico è testimoniata anche dal match dello scorso novembre giocato contro i Cleveland Cavaliers in cui ha chiuso con 20 punti e 22 assist, il massimo in carriera per passaggi vincenti regalati ai compagni in una singola partita.

(Foto di Sarah Stier/Getty Images)

Domantas Sabonis: il re dei rimbalzi

Domantas Sabonis è un giocatore di basket nato nel 1996 a Portland, lituano con cittadinanza statunitense. 208 cm di altezza, centro dei Sacramento Kings, è il giocatore che vanta la migliore media di rimbalzi conquistati a partita nella regular season NBA 2024/25: 14.6! Domas precede in questa particolare classifica Karl-Anthony Towns (13.8), Nikola Jokic (13.1), Ivica Zubac (12.6) e Giannis Antetokounmpo (12.2). Nel match vinto dai Kings contro i campioni in carica dei Boston Celtics, Sabonis ha terminato la gara con 23 punti e 28 rimbalzi, mettendo a referto il suo career high alla voce “rimbalzi” e il massimo storico per la franchigia.

A metà della stagione NBA 2024-25, Domantas Sabonis ha già battuto il suo record di rimbalzi, superando i 517 dell’anno scorso. Con 14 rimbalzi nella vittoria decisiva di Sacramento contro gli Houston Rockets avvenuta qualche settimana fa, Sabonis ha raggiunto un totale di 536 rimbalzi a metà stagione. Domas sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera, nella sua nona annata NBA. Il lungo lituano ha dominato la classifica dei rimbalzi nelle ultime due stagioni e continua a farlo anche quest’anno.

(Foto di Eakin Howard/Getty Images)

Non si passa con Victor Wembanyama

Victor Wembanyama è il futuro del basket mondiale. Miglior rookie del 2024, oggi è già uno dei talenti più forti in circolazione. 221 cm di altezza e un’apertura alare di due metri e quaranta centimetri. Un fisico impressionante che però non gli ha impedito di sviluppare anche una rapidità e un’agilità irreali per la sua taglia. Con una struttura fisica del genere, non poteva che essere lui il leader della classifica dei migliori stoppatori.

In questa prima frazione della regular season 2024/25 è infatti il francese a comandare con 3.9 stoppate di media a partita. Dietro di lui Walker Kessler (2.4), Anthony Davis (2.2), Brook Lopez (2.0) e Myles Turner (2.0). Nato nel 2004, protagonista con la sua Francia nella scalata fino alla finale delle Olimpiadi (persa contro gli USA), Wemby ha tutto per diventare uno dei prossimi MVP del campionato. Il suo dominio in entrambe le fasi di gioco potrebbe renderlo in breve tempo il top player indiscusso del basket internazionale.

(Foto di JULIEN DE ROSA/AFP via Getty Images)

