I due fidanzati stavano celebrando il loro matrimonio in compagnia di amici e familiari quando è successo un fatto insolito. La sposa ha detto “no” e l’officiante ha annullato tutto. Come ha reagito lo sposo? (Continua dopo le foto)

La sposa dice “no” per scherzo e l’officiante annulla il matrimonio

La sfortunata vicenda è avvenuta a Caracas, in Venezuela. Miriam, alla domanda dell’officiante, “vuoi sposare Danilo?” Per scherzo ha detto “no”, seguito da un immediato “sì” per smontare lo scherzo. Tutti i presenti sono scoppiati a ridere, perché hanno capito l’ironia di Miriam. Tutti tranne il responsabile del Registro Civile locale che ha preso una decisione che nessuno si sarebbe mai aspettato. “No, non si può scherzare. No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data”, ha risposto.

Juez cancela boda porque la novia se puso nerviosa y dijo de broma que no aceptaba 😬 pic.twitter.com/2Tx3rruuPC — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) July 5, 2023

La reazione all’annullamento del matrimonio

Gli sposi erano increduli e nel video condiviso su Tik Tok e Twitter che mostra la scena, si vede il volto dello sposo completamente sbigottito. Tantissime le reazioni al filmato: tanti ci sono rimasti male quanto i due sposi. Tra i commenti, c’è anche la spiegazione giuridica della giusta scelta fatta dall’officiante. “Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire “sì” senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo”, si legge.