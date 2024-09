Sport italiano in lutto, il campione stroncato da un malore davanti alla moglie

Lutto nel mondo dello sport: il campione è morto a causa di un malore improvviso. La sua scomparsa, avvenuta peraltro davanti alla moglie, ha gettato tutti nello sconforto. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Anche il sindaco della sua città ha commentato la triste notizia: “Quando ho saputo quello che era successo non ci volevo credere“. (Continua…)

Leggi anche: Lutto nel calcio italiano, è morto Eriksson: aveva 76 anni

Leggi anche: Italia in lutto: è morto Felice Maurizio D’Ettore, i dettagli

Sport in lutto, il campione è morto a causa di un malore

Il campione è morto all’età di 62 anni causa di un malore davanti agli occhi della moglie, che non ha potuto fare niente fuorché chiamare i soccorsi. Era in pensione da un paio di anni, ma si teneva ancora in allenamento. Ha accusato un malore proprio dopo essersi allenato. La sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità. In paese era molto conosciuto e oggi tutti piangono per la sua morte. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)