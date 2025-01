Sparta Praga-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi con la Thu-La, ballottaggio Barella-Frattesi

Sparta Praga-Inter probabili formazioni, il grande spettacolo della Champions League prosegue con la sfida in programma questa sera alle 21:00 allo Stadio Letná di Praga. La squadra di Simone Inzaghi ha l’occasione di blindare un posto tra le prime otto, evitando così i playoff, con una vittoria in Repubblica Ceca e un successo contro il Monaco nell’ultima giornata.

Per lo Sparta Praga, attualmente fermo alla 28ª posizione con soli 4 punti, la qualificazione alla fase successiva appare ormai un’utopia. Tuttavia, i padroni di casa scenderanno in campo con l’obiettivo di onorare al meglio il loro cammino europeo.

I precedenti tra le due squadre

Sono quattro i precedenti ufficiali tra Sparta Praga e Inter. I nerazzurri vantano 3 vittorie e 1 sconfitta. L’ultimo confronto risale al girone K di Europa League 2016/2017: all’andata i cechi si imposero per 3-1 a Praga, mentre al ritorno, a San Siro, l’Inter vinse per 2-1 grazie alla doppietta di Eder. In quella stagione, i nerazzurri allenati da Stefano Pioli conclusero il torneo da ultimi nel girone.

La gara sarà diretta dallo spagnolo Alejandro Hernandez, con assistenti José Naranjo e Diego Sanchez Rojo, il quarto ufficiale sarà Cesar Soto Grado. Al VAR opereranno Munuera e Gomez.

Come arriva lo Sparta Praga

Il tecnico Lars Friis può contare su quasi tutta la rosa a disposizione, con i rientri di Haraslin (ex Sassuolo), Birmancevic e Rrahmani.

La probabile formazione prevede Vindahl tra i pali, protetto da un terzetto difensivo composto da Vitik, Panak e Sorensen. In mediana dovrebbero partire Laci e Kairinen, con Wiesner e Ryenes favoriti per le corsie esterne. Sulla trequarti, Birmancevic e Haraslin scalpitano per una maglia da titolare alle spalle del centravanti Olatunji.

Come arriva l’Inter

Simone Inzaghi farà alcuni cambi rispetto alla vittoriosa sfida di campionato contro l’Empoli. Carlos Augusto, Zielinski e Taremi saranno out, con il ritorno dal 1’ di Bastoni, Mkhitaryan e Marcus Thuram.

A centrocampo c’è un ballottaggio tra Frattesi e Barella, come dichiarato dallo stesso tecnico nella conferenza stampa della vigilia. La scelta definitiva verrà presa poco prima del match. Non saranno disponibili gli infortunati di lungo corso: Calhanoglu, Bisseck, Acerbi e Di Gennaro.

Sparta Praga (3-4-2-1): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Wiesner, Laci, Kairinen, Ryenes; Birmanevic, Haraslin; Olatunji.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asslani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Leggi anche: