Milan-Girona, le probabili formazioni: Conceiçao con Pavlovic e Leao dal primo minuto

Milan-Girona probabili formazioni del match di Champions League valido per la League Phase che si gioca oggi alle 21 a San Siro. La settima giornata della League Phase della Champions League vede il Milan impegnato in una sfida cruciale contro il Girona. Con 12 punti in classifica, i rossoneri puntano a una vittoria per sognare il rientro tra le prime otto e, al tempo stesso, garantirsi almeno l’accesso alla fase intermedia. Gli spagnoli, ormai quasi fuori dalla corsa per il 24° posto, non hanno più nulla da perdere e cercheranno di chiudere al meglio il loro cammino europeo.

Come arriva il Milan

Nell’ultima sfida casalinga della fase a gironi, il Milan di Conceiçao (al debutto in CL sulla panchina rossonera) scenderà in campo con il consueto 4-2-3-1. In porta, nessun dubbio: Mike Maignan sarà il titolare. In difesa, si profila un ballottaggio tra Pavlovic e Tomori, con il primo favorito per affiancare Gabbia al centro della retroguardia. Gli esterni saranno Emerson Royal e Theo Hernandez, con il brasiliano al centro delle voci di mercato.

A centrocampo, spazio a Bennacer e Fofana in mediana. Sulla trequarti, Leao e Muash agiranno sulle fasce, mentre Reijnders sarà posizionato centralmente a supporto dell’unica punta Morata, favorito su Abraham per una maglia da titolare.

Come arriva il Girona

I sogni europei del Girona sono ridotti al lumicino, ma gli spagnoli vogliono onorare l’impegno. Mister Michèl schiererà un modulo quasi speculare a quello dei rossoneri, con Gazzaniga tra i pali. In difesa, spazio a Frances, David Lopez, Krejci, e Blind, con quest’ultimo pronto a offrire esperienza sulle fasce.

A centrocampo, il ballottaggio tra Martin e Solis per completare il reparto con Van De Beek e Romeu sembra favorire il primo. In attacco, il riferimento centrale sarà Ruiz, supportato da Tsygankov e Gil sugli esterni.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Morata.

Girona (4-3-2-1): Gazzaniga; Frances, Lopez, Krejci, Blind; Martin, Van De Beek, Romeu; Tsygankov, Gil; Ruiz.

Leggi anche: