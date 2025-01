Home | Una Juventus spuntata sbatte sul Bruges: finisce nell’ennesimo pareggio anche in Champions

Bruges-Juventus 0-0, partita avara di emozioni quella tra i belgi e i bianconeri: pochi tiri in porta e zero gol da ambo le parti. Nella fredda serata di Bruges, la Juventus cerca punti fondamentali per il proprio cammino europeo, ma il primo tempo si chiude senza particolari emozioni ed il secondo, nonostante diversi cambi operati da Thiago Motta, prosegue sulla stessa falsariga.

FT |⌛| Juventus qualificata ai playoff di Champions League, in attesa dell'ultima gara della prima fase🏆#CLUJuve #UCL pic.twitter.com/Y9s6g1Tpnx — JuventusFC (@juventusfc) January 21, 2025

Primo tempo: poche emozioni e un tiro per parte

I bianconeri, guidati da Thiago Motta, iniziano con l’intenzione di gestire il possesso, ma la prima occasione è dei padroni di casa: al 2′ Jutgla spaventa la retroguardia bianconera.

Nonostante il controllo del pallone, la Juve appare lenta e prevedibile, senza trovare varchi nella difesa avversaria. Al contrario, le ripartenze del Club Brugge sembrano piĂą incisive, anche se non portano a veri pericoli. Quando i bianconeri riescono a calciare, come con Douglas Luiz al 35′, le conclusioni mancano di precisione e mordente. Così, una prima frazione opaca e priva di spunti si chiude inevitabilmente sullo 0-0.

Secondo tempo: equilibrio e poche occasioni

La ripresa ricalca il copione del primo tempo. Ancora una volta, è Jutgla a rendersi pericoloso in avvio, sfruttando un errore di impostazione di Di Gregorio, ma il tiro dello spagnolo finisce largo. Al 52′, è invece la Juventus ad avere una grande occasione: Mbangula serve un pallone perfetto a Nico Gonzalez, che però spreca clamorosamente da pochi passi.

Con il passare dei minuti, il ritmo si abbassa ulteriormente, e le due squadre sembrano accontentarsi. L’unico tiro nello specchio arriva all’85′: Locatelli prova da fuori area, ma il portiere belga Mignolet blocca senza difficoltĂ . Nel finale, il Club Brugge prova un ultimo assalto, ma senza creare reali pericoli.

La gara si chiude senza reti, con uno 0-0 che lascia entrambe le squadre insoddisfatte: la Juventus perde l’occasione di consolidare la propria posizione, mentre il Club Brugge non riesce a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato importante.

