Il Bologna ribalta il Borussia Dortmund con un uno-due micidiale firmato Dallinga e Iling Jr: festa al Dall’Ara

Bologna-Borussia Dortmund 2-1, i rossoblu ribaltano il risultato in due minuti nel secondo tempo: micidiale uno-due firmato Dallinga e Iling Junior. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, il Bologna sta riscrivendo il suo cammino europeo, conquistando la prima vittoria in Champions League contro una corazzata come il Borussia Dortmund.

I rossoblù si impongono 2-1 con una delle loro specialità: la rimonta. Gli eroi della serata sono Thijs Dallinga e Samuel Iling-Junior, che firmano i gol decisivi. Grazie a questo successo, il sogno playoff è ancora matematicamente possibile, anche se resta complicato.

Rigore, polemiche e l’infortunio di Orsolini

La partita inizia con un episodio da moviola: al 15’, l’arbitro Serdar Gözübüyük assegna un rigore dubbio al Dortmund per una trattenuta leggera di Holm su Anton. Dal dischetto, Guirassy batte Skorupski con un cucchiaio beffardo. Il Bologna protesta vivacemente, specialmente quando al 18’ l’atterramento di Castro in area tedesca non viene sanzionato allo stesso modo.

Nonostante la delusione, i rossoblù mantengono il controllo e provano a costruire gioco. Orsolini è il più pericoloso: al 28’ impegna Kobel con un gran sinistro al volo, costringendo il portiere a deviare in angolo. Tuttavia, al 35’, arriva il colpo di scena più doloroso per i felsinei: un problema muscolare costringe Orsolini a uscire dal campo tra le lacrime, lasciando spazio a Iling-Junior proprio sul momento più promettente del primo tempo.

Secondo tempo: Dallinga e Iling ribaltano tutto

La ripresa vede un Bologna trasformato: più lucido, aggressivo e finalmente concreto. La prima occasione arriva al 51’, quando Ndoye tenta una spettacolare rovesciata su sponda di Lykogiannis, ma il pallone termina fuori di poco.

Il pareggio è nell’aria e arriva al 71’. Lykogiannis, autore di una grande prestazione, pesca Odgaard in profondità sulla sinistra: il danese serve un assist perfetto per Dallinga, che insacca di prima intenzione per l’1-1. L’euforia del gol non si è ancora spenta quando, un minuto dopo, Dallinga recupera un pallone in area avversaria, permettendo a Iling-Junior di ribaltare tutto con un tiro preciso: 2-1 per il Bologna.

Il Dall’Ara in festa

Negli ultimi minuti, il Bologna gestisce il vantaggio con autorità, chiudendo il match come padrone assoluto del campo. Il pubblico del Renato Dall’Ara esplode di gioia per una vittoria storica, che tiene vivo il sogno dei playoff.

Il Bologna ha dimostrato carattere e qualità, regalando ai tifosi una serata indimenticabile. Sebbene il passaggio del turno dipenda anche dai risultati delle altre squadre, questa vittoria rappresenta un segnale importante: i rossoblù ci sono e non molleranno fino all’ultimo minuto.

