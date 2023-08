Sophie Codegoni, l’orrore sulla figlia: la notizia è sconvolgente

Sophie Codegoni figlia. I social sono spesso il luogo in cui proliferano i cosiddetti hater, ovvero gli “odiatori” – appunto – del web. A farne le spese sono quasi sempre i personaggi famosi, presi di mira proprio perchè noti rispetto agli altri. Sophie Codegoni, ad esempio, riceve pesanti critiche e a volte anche offese, ma spesso non risponde. Questa volta, invece, è stata presa di mira la figlia e lei non ha potuto chiudere un occhio. (Continua…)

Sophie Codegoni figlia alle prese con le vaccinazioni

Qualche mese fa, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, coppia nata nella casa del “Grande Fratello Vip”, sono diventati genitori per la prima volta. Sophie ha dato alla luce la piccola Celine, che da un paio di mesi circa riempie le loro giornate. La piccolo in questi giorni è alle prese con le vaccinazioni. Sophie ovviamente tiene sempre aggiornati i suoi fan e sui social ha scritto che in un primo momento la piccola aveva reagito bene, poi la sera, come spesso succede, l’è salita la febbre. (Continua…)

Sophie Codegoni figlia, l’attacco di un hater

L’ex gieffina è stata presa di mira dopo la stories in cui ha informato i suoi fan che la figlia aveva la febbre a causa delle vaccinazioni. “Ma sai che le frega a questa della figlia? Se crepa le fa un favore“, ha scritto un hater. Un commento davvero brutto, sul quale Sophie non ha potuto chiudere un occhio. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, nonché compagna di Alessandro Basciano, ha risposto a tono sui social. (Continua…)

La risposta di Sophie

Sophie Codegoni ha risposto sui social a chi l’ha attaccata, scrivendo: “Sei lo schifo di persona. Vomito per la tua cattiveria, ne scrivi di cose ma questa è davvero pessima e cattiva oltre ogni limite! Guardati allo specchio e vergognati per la persona che sei, schifoso. E ricorda che nella vita tutto torna indietro, attento“.