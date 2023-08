Giulia De Lellis, le foto del pancino sospetto scatenano i fan

Giulia De Lellis incinta. La famosa modella e influencer ha pubblicato alcune foto sui social in cui mette in mostra un pancino piuttosto sospetto. I fan dell’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” iniziano a sognare, ma la verità è un’altra e a spiegarcela e proprio lei sul popolare social network. (Continua…)

Leggi anche: Giulia De Lellis, sono ore di apprensione per lei: il dramma in casa

Leggi anche: Federica Pellegrini è incinta, il dolce annuncio sui social

Chi è Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è una modella ed influencer molto famosa in Italia. Ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione nel programma televisivo “Uomini e donne“, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La De Lellis scese per corteggiare il tronista Andrea Damante e alla fine uscì dal programma insieme a lui. La loro storia d’amore ha appassionato milioni e milioni di italiani, ma non ha avuto un lieto fine. Giulia e Andrea infatti, dopo un lungo tira e molla, si sono lasciati definitivamente.

Dopo la fine della storia, l’ex corteggiatrice ha pubblicato un libro autobiografico, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!“, in cui ha raccontato nei dettagli tutti i tradimenti subiti dall’ex fidanzato. Dopo “Uomini e donne” ha partecipato ad altri programmi televisivi come il “Grande Fratello VIP” ed ha debuttato come attrice nella web serie “Una vita in bianco” e nel film di “Genitori vs influencer”. (Continua…)

Leggi anche: Incinta a 13 anni, l’assurda scoperta sul padre

Leggi anche: Elenoire Ferruzzi: “Io incinta, non so chi sia il padre”, ecco come stanno davvero le cose

Giulia De Lellis incinta?

La famosa modella e influencer Giulia De Lellis ha pubblicato sui social alcune foto in cui mette in mostra un pancino piuttosto sospetto. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, l’ex corteggiatrice si è fidanzata con Carlo Beretta. I due stanno insieme da un bel po’ di tempo ed è chiaro che sognano di mettere su famiglia. Dopo le foto apparse sui social, i fan sono andati su di giri, immaginando la De Lellis mamma. La verità, però, è un’altra. (Continua…)

Giulia De Lellis incinta: la verità

È stata Giulia stessa a spiegare perchè il suo pancino è un po’ gonfio, non si tratta assolutamente di una gravidanza. “Pancia gonfia. Sembro incinta ma non lo sono e questa volta non ho mangiato troppo glutine giuro. Non nego di ironizzare e o immaginare una gravidanza. Sarei carina?“, ha scritto la modella ed influencer sui social. Giulia, dunque, non è incinta, ha solo mangiato un po’ troppo glutine.