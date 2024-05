“Sono incinta”: poi va al cimitero e prende una strana decisione

La gravidanza è uno dei momenti più significativi per una la coppia. Si vivono 9 mesi di intense emozioni, tra paura e felicità, soprattutto quando il tempo sta per scadere e l’arrivo del neonato è imminente. Durante una gita fuori porta, una donna ha deciso di organizzare una scampagnata in un cimitero con tutta la famiglia, il motivo è alquanto strano.

Una gita al cimitero

Una domenica Haley Hodge, una madre americana di 30 anni, ha deciso di portare il marito e le tre figlie in giro per un cimitero. Incinta e sorridente ha pubblicato un video su TikTok in cui si aggira per le lapidi con un abito rosa e infradito per redigere una lista. Una lista di nomi per la piccola che presto nascerà. (continua dopo la foto)

Cerca ispirazione al cimitero

La scelta del nome per un figlio è un momento cruciale per i genitori. C’è chi consulta l’albero genealogico, ci si ispira alle serie Tv o agli attori preferiti, si controllano siti e app o addirittura al fato, puntando il dito su un nome ad occhi chiusi. Haley Hodge invece, ha deciso di andare a cercare ispirazione in un cimitero. Un luogo decisamente strano che qualcuno può addirittura trovare macabro e inquietante, per non parlare dei più superstiziosi..

La donna però, già madre di tre bambine (con la quarta in arrivo) non si è di certo spaventata e su TikTok ha pubblicato una clip scrivendo: “Quando nei cimiteri ci sono i nomi più carini, quindi ci porti tutta la famiglia per cercare il nome per la tua piccola”. Come didascalia invece scrive: “Volete sapere un fatto divertente? Il nome di mia sorella viene proprio da una tomba”

