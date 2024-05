Home | Giuliacci, ecco come sarà l’estate: cambia tutto

Non manca molto all’inizio dell’estate, e con il mese di giugno alle porte, ci siamo pronti a d accogliere il caldo e lasciare indietro questi giorni di pioggia tipici autunnali. Secondo il meteorologo Mario Giuliacci però, questa stagione non sarà come ci aspettiamo. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Ecco come sarà l’estate 2024

Il mese di maggio è stato caratterizzato da piogge e temporali che hanno colpito maggiormente il Nord, provocando parecchi danni. Secondo il Colonello Mario Giuliacci, questa fase piovosa finirà entro il 4 giugno. Nel dettaglio, “fino al 3-4 giugno sull’Italia arriveranno tre piovose perturbazioni atlantiche, in grado di portare piogge abbondanti al nord quantificabili in 50-100 millimetri, moderate al centro (30-40 millimetri) e scarse al sud: meno di 20 millimetri”, fa sapere l’esperto. Poi sull’Italia arriverà il caro anticiclone africano, seppur con un ritardo. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)