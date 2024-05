Città più pericolose d’Italia, ecco la classifica

La classifica sulle città più pericolose d’Italia viene redatta ogni anno al fine di individuare quali siano le realtà urbane maggiormente rischiose sul territorio italiano. Per compilare la classifica vengono presi in considerazione diversi crimini come omicidi, atti di violenza, violenze sessuali, furti e rapine, per fornire una panoramica generale sulla situazione in ogni zona del nostro Paese. Quali sono le città più pericolose d’Italia? (Continua dopo le foto)

Il report sui crimini in Italia

Il Sole 24 Ore ha pubblicato un report che si basa sulle denunce per reati commessi nell’anno precedente, in questo caso nel 2022. L’indice di criminalità è ottenuto dal rapporto fra il numero di denunce e la popolazione residente, rappresentando il numero di denunce effettuate nel 2022 ogni 100.000 abitanti. I dati indicano il numero di denunce i delitti “emersi” in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato , Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). Quali sono le tre città più pericolose d’Italia? (Continua dopo le foto)

Città più pericolose d’Italia, la classifica

Roma è al terzo posto tra le città più pericolose d’Italia con 5.845,4 denunce ogni 100.000 abitanti. Le denunce per furto hanno evidenziato una crescita del 5% rispetto al 2019: un dato a dir poco allarmante. Il turismo, che caratterizza queste città, ha evidentemente una forte componente nella frequenza di questo genere di reati. È risaputo infatti che nelle grandi città, i malviventi se ne approfittano dei visitatori, spesso ignari del pericolo. Al secondo posto delle città più pericolose d’Italia c’è Rimini che, pur essendo conosciuta per la movida e il turismo, presenta un indice di criminalità pari a 6.246,4 denunce ogni 100.000 abitanti. Anche a Rimini i reati più comuni sono i furti, truffe e frodi informatiche e danneggiamenti.

