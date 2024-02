Sonia Bruganelli si è sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social. Per fortuna è andato tutto bene e la Bruganelli ha informato i fan circa l’intervento a cui si è sottoposta nelle ultime ore. Si tratta di un ritocco estetico, che l’ex moglie di Bonolis ha deciso di operare dopo molti anni. (Continua…)

Chi è Sonia Bruganelli

Prima di essere la moglie (ormai ex) di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è un’imprenditrice e ormai anche un personaggio televisivo. Laureata in Scienze della Comunicazione, la Bruganelli è alla guida della SDL TV, agenzia di scouting che si occupa di provinare i personaggi che poi ritroviamo nei programmi di Paolo Bonolis, in particolare “Avanti un altro” e “Ciao Darwin”. Negli anni passati, Sonia Bruganelli ha vestito anche i panni di opinionista del “Grande Fratello Vip”. Attualmente, però, non lavora nel piccolo schermo. (Continua…)

Sonia Bruganelli si è operata

Sonia Bruganelli è molto seguita sui social e proprio su Instagram ha informato i suoi fan di aver ricorso ad un intervento di chirurgia estetica. L’ex moglie di Paolo Bonolis si è mostrata con un vistoso cerotto sul viso, ma per fortuna l’intervento pare sia andato a buon fine. La Bruganelli non avrà bisogno nemmeno di un periodo di convalescenza, visto che si è trattato di un intervento abbastanza semplice. (Continua…)

Rimosso il neo dal viso

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di rimuovere il vistoso neo dal viso. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social attraverso le stories: “Alla fine l’ho fatto“. Tempo fa, Sonia Bruganelli aveva annunciato che avrebbe rimosso il fibroma pendulo dal viso perchè le appesantiva la bocca. Alla fine l’imprenditrice ha mantenuto la promessa e, attraverso il laser, ha rimosso il vistoso neo dal viso.