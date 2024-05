Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati paparazzati felici e mano per la mano tra le strade di Roma. Gli scatti non lasciano dubbi su cosa ci sia tra i due e finalmente i fan possono avere la conferma di un rumor sul quale si chiacchierava da tempo. (Continua a leggere dopo la foto…)

I rumors sul legame tra Sonia e Angelo

Le voci stavano circolando già da diverse settimane e oggi abbiamo finalmente una conferma del legame tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. L'opinionista de "L'Isola dei Famosi" e l'insegnante di "Ballando con le Stelle" erano stati più volte avvistati insieme, ma nessuno dei due aveva confermato i rumors sulla loro relazione. Il gossip sul flirt era stato alimentato da alcune paparazzate in Spagna, ma il ballerino aveva dichiarato al magazine "Chi" che con Sonia ci fosse solo una bellissima amicizia. Naturalmente molti fan dei due personaggi hanno sperato che ci fosse un qualche sviluppo e che i due confermassero finalmente lo sbocciare di una nuova storia d'amore. Ora finalmente, pare che i due abbiano deciso di uscire allo scoperto.

“Chi” pizzica la coppia a Roma

L’esperto di gossip e investigatore social Alessandro Rosica aveva da tempo dato conferma che l’ex moglie di Bonolis e il ballerino si stessero frequentavano in gran segreto e che la relazione andasse avanti da alcuni mesi. Ora pare che questa versione sia finalmente supportata da alcune prove visive. Gli inviati del magazine “Chi” sono riusciti a immortalare Sonia Bruganelli e Angelo Madonia mano per la mano per le strade di Roma e gli scatti sembrano non lasciare alcun dubbio.

