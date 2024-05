Sona Bruganelli è stata pizzicata in compagnia di un noto ballerino di Ballando con le Stelle dagli inviati del settimanale “Chi”. La nuova paparazzata regala un nuovo indizio e ora si ipotizza che tra i due possa davvero essere nato qualcosa di importante. Ecco cosa sappiamo e quale è stata la risposta di lui. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sonia Bruganelli pizzicata in compagnia

Ancora una volta è il settimanale Chi a fornirci qualche gossip interessante su una possibile nuova coppia vip. Sonia Bruganelli, produttrice e opinionista, sta andando avanti dopo la separazione con Paolo Bonolis annunciata lo scorso giugno. Ora pare esserci un avvicinamento tra lei e un noto ballerino della televisione con il quale è stata paparazzata in Spagna. Già qualche tempo fa lo stesso settimanale sostiene di averli visti girare insieme per le strade di Roma: “Il ballerino è uscito prima con sua figlia per andare a fare merenda. Poi, una volta rientrato a casa, ha affidato la piccola ai nonni, e ha incontrato la Bruganelli. Hanno fatto un giro in centro in macchina, ma poi, non riuscendo a trovare parcheggio, sono tornati verso casa di lui. E qui vediamo lui che entra nella propria abitazione e, poco dopo, la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone, dopo aver fatto il giro dell’isolato”. (Continua a leggere dopo la foto…)

Sonia Bruganelli in Spagna, foto da Chi

Sonia e il ballerino in Spagna insieme: le foto

E ancora una volta il settimanale Chi ha beccato i due mentre trascorrevano un weekend di relax a Palma di Maiorca. A detta di lui, la Spagna è il luogo del loro primo incontro dal momento che il ballerino sta partecipando alla versione spagnola di Ballando con le Stelle e lei è andata a fare il tifo per lui. Per il momento però, nessuno dei due ha parlato di un nuovo amore. Il ballerino di Ballando con le Stelle, è stato intercettato dagli inviati di Chi a cui ha rivelato: «Conosco Sonia da poco ma è una cara amica, una persona simpaticissima e intelligente Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo. Abbiamo amici comuni. Essendo un genitore preferisco passare il tempo libero o con le mie figlie o con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per gli altri. In questo momento sono tanto concentrato su me stesso e sulle mie figlie». Basi sufficienti affinché gli amanti del gossip possano intravedere la nascita di qualcosa di più. Ma vediamo qualcosa in più sul suo conto dal momento che il ballerino è conosciuto anche per essere stato insieme ad un’altra vip ed è comparso recentemente in televisione ospite di Fiorello a VivaRai2!

