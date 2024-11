Sinner, Ivanisevic è dalla sua parte: “La Wada? Vogliono distruggere le persone”

Jannik Sinner, in attesa del verdetto sul caso Clostebol, ha trovato un nuovo alleato importante: è l’ex campione di Wimbledon ed ex numero 2 del mondo Goran Ivanisevic, che ha preso pubblicamente posizione in difesa del nostro tennista. In una recente intervista a Tennis Majors, Ivanisevic ha espresso il suo sostegno al giovane talento italiano, esprimendo critiche alla Wada, l’agenzia mondiale antidoping.

"Spero sinceramente che lascino in pace Jannik e che gli permettano di giocare. Il tennis ha bisogno di lui. Spero che per lui venga fuori qualcosa di positivo"



“Spero sinceramente che lascino in pace Jannik“, ha spiegato Goran, “e che gli permettano di giocare. Il tennis ha bisogno di Sinner”. Secondo l’ex campione croato, il coinvolgimento della Wada in casi controversi può avere effetti devastanti sugli atleti.

“Con Cilic abbiamo dovuto avere a che fare con la Wada e quelle persone, molte delle quali non mi piacciono, vogliono solo distruggere la vita di qualcuno. Spero che per Sinner venga fuori qualcosa di positivo”. Intanto, alla vigilia delle WTA Finals, è stato annunciato il nuovo incarico di Ivanisevic come coach di Elena Rybakina, attualmente numero 5 al mondo.

Sinner, Ivanisevic sicuro: “Il migliore è lui, è più continuo”

Dopo aver lavorato a lungo con Novak Djokovic, Ivanisevic ha dichiarato di aver cercato una sfida completamente nuova: “Dopo Novak, è davvero difficile allenare qualcuno, quindi avevo bisogno di un cambiamento… la scelta era una giovane giocatrice o qualcosa di completamente diverso, e questo ‘completamente diverso’ era il WTA Tour”.

Oltre a esprimersi sulle vicende legate alla Wada, Ivanisevic ha anche espresso il suo parere sulla rivalità tra Sinner e Carlos Alcaraz. “Sono due giocatori diversi” ha affermato l’ex campione, “ma quando sono entrambi al loro meglio sento che Jannik è il migliore, è più continuo durante la partita”.

Secondo Ivanisevic, tolto Djokovic dall’equazione, Sinner e Alcaraz sono destinati a dominare il circuito maschile: “Sono molto più avanti degli altri”. Le dichiarazioni di Ivanisevic mostrano rispetto e ammirazione per i giovani atleti oggi ai vertici del tennis mondiale. La speranza è che la situazione con la Wada si risolva in maniera favorevole, permettendo a Sinner di continuare la sua crescita senza ulteriori ostacoli.

