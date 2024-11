Sinner torna ad allenarsi in vista delle ATP Finals di Torino: lezione di volée con Radek Stepanek

Sinner torna ad allenarsi: in vista delle ATP Finals in programma a Torino dal 7 novembre prossimo, lezione di volée a Montecarlo con Radek Stepanek. Dopo aver superato l’influenza intestinale che lo ha costretto a rinunciare al Masters 1000 di Parigi-Bercy, Jannik Sinner ha ripreso gli allenamenti a Montecarlo in vista delle Nitto ATP Finals di Torino, previste dal 10 al 17 novembre. Il giovane talento italiano, sempre più protagonista del circuito, si è allenato con Radek Stepanek, ex numero 8 del mondo e attuale allenatore di Sebastian Korda. La sessione è stata un’occasione preziosa per Sinner, che ha potuto lavorare sulla volée – uno dei colpi in cui Stepanek eccelleva – e perfezionare il suo gioco a rete, elemento sempre più importante per il suo arsenale tecnico. (continua dopo la foto)

Sinner con Radek Stepanek a Montecarlo – @Darren Cahill Instagram

Darren Cahill, coach di Sinner, ha condiviso su Instagram il suo apprezzamento per la sessione con Stepanek, esprimendo gratitudine per i preziosi consigli del ceco e anticipando il prossimo appuntamento torinese: “Grazie a Radek Stepanek per la splendida sessione di allenamento e anche per la lezione sulle volée. Ci vediamo presto a Torino.”

Sinner è atteso a Torino già oggi per ambientarsi e iniziare il lavoro di preparazione sul campo in vista di un’importante settimana, che includerà impegni istituzionali e il sorteggio del tabellone delle ATP Finals, previsto per giovedì 7 novembre. L’evento, che segnerà il culmine della stagione tennistica, sarà inaugurato dal Gran Opening Show, previsto il giorno successivo, con le esibizioni di artisti italiani di primo piano come Blanco, Madame e Marco Mengoni. Per Sinner, che si appresta a giocare per la prima volta le Finals in casa, questa edizione rappresenta un’opportunità unica di mettere in mostra il suo talento davanti al pubblico italiano e concludere al meglio un’annata straordinaria.

