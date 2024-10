Jannik Sinner ha annunciato stamattina il suo ritiro dal torneo di Parigi-Bercy, l’ultimo Masters 1000 dell’anno, a causa di un virus intestinale. La sua assenza è stata comunicata a 24 ore dal previsto esordio nel tabellone del torneo parigino.

Si assottiglia ancora la truppa azzurra a Bercy



Dopo Cobolli, ritiro anche per Sinner



Nel frattempo invece Musetti partito bene, perde 4 game di fila e il set contro Struff



Parigi indigesta per ora per gli azzurri 😔 pic.twitter.com/dOVbQlrGsI — Smash in Rete (@Smash_in_rete) October 29, 2024

La notizia del ritiro di Sinner è stata riportata da un giornalista dell’Equipe, Quentin Moynet, che ha spiegato come l’azzurro abbia contratto il virus prima di raggiungere la capitale francese. Nonostante il dispiacere dei fan, Sinner ha già annunciato il suo prossimo obiettivo: tornare al massimo della forma per le ATP Finals di Torino, uno degli eventi clou della stagione tennistica.

Con il forfait di Sinner, il posto nel tabellone di Parigi-Bercy è stato assegnato al francese Arthur Cazaux, lucky loser, che avrà ora la possibilità di competere nel prestigioso torneo parigino.

La speranza di tutti i tifosi italiani è di vedere Sinner recuperare in tempo per affrontare con determinazione le Finals di Torino, in programma a metà novembre, dove si sfideranno i migliori otto giocatori del mondo.

