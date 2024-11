Djokovic salta le ATP Finals di Torino: “Sono ancora infortunato”

Novak Djokovic ha annunciato il ritiro dalle ATP Finals di Torino, un evento attesissimo dai fan e dagli appassionati di tennis. Il campione serbo, che aveva raggiunto la qualificazione per il torneo, ha informato i suoi sostenitori con un post sui social, spiegando che un infortunio lo costringe a dare forfait.

❌🏥 Djokovic renuncia a las #NittoATPfinals por lesión. Un obstáculo menos en el camino de Alcaraz hacia el Torneo de Maestros que arrancan este domingo pic.twitter.com/0cZIrSzxbg — Casas de Apuestas (@casasdeapuestas) November 5, 2024

Nel messaggio, Djokovic ha scritto: “È un onore qualificarsi per le ATP Finals di Torino. Non vedevo l’ora di esserci, ma a causa di un infortunio non giocherò la prossima settimana. Chiedo scusa a tutti coloro che volevano vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. A presto!”.

L’assenza di Djokovic apre le porte al russo Andrey Rublev, che entra nel tabellone torinese come nona testa di serie dell’anno. Il forfait del serbo lascia un vuoto notevole nella competizione, dato il suo status di campione e l’aspettativa del pubblico italiano di vederlo lottare per il titolo. Djokovic si era qualificato per le Finals dopo una stagione brillante, in cui ha aggiunto altri record alla sua carriera, consolidando ulteriormente la sua reputazione come uno dei più grandi del tennis.

I tifosi ora ripongono le loro aspettative sui restanti partecipanti, sperando che il torneo offra comunque spettacolo e partite emozionanti, mentre Djokovic si prepara per un periodo di recupero e di cura dell’infortunio in vista della prossima stagione.

