Zverev trionfa a Parigi-Bercy, è la seconda vittoria stagionale in un Masters 1000

Alexander Zverev continua il suo momento d’oro e conquista il Masters di Parigi-Bercy, l’ultimo torneo ATP 1000 della stagione, sconfiggendo nettamente il francese Ugo Humbert. Con questa vittoria, Zverev si conferma al n°2 del ranking mondiale, superando Carlos Alcaraz, e aggiunge un secondo titolo ‘1000’ al suo palmarès per quest’anno, dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia.

Alexander Zverev becomes the 1st German man to win the Paris Masters since Boris Becker in 1992.



31 years.



🇩🇪 pic.twitter.com/gSgKO9gbSE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 3, 2024

La finale è stata a senso unico: in soli 76 minuti, Zverev si è imposto per 6-2, 6-2 su un Humbert affaticato, reduce da una dura semifinale contro Khachanov. Il francese, nonostante il brillante percorso, non è riuscito a mettere in difficoltà Zverev, che ha così chiuso in bellezza il suo cammino a Parigi. Era dal 1992, con Boris Becker, che un tennista tedesco non vinceva il Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Leggi anche: