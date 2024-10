Rublev l’ha fatto di nuovo: “martellate” sul ginocchio con la racchetta

Sul campo del Masters 1000 di Parigi-Bercy, Andrey Rublev ha mostrato ancora una volta la sua natura irruenta. Durante il match contro l’argentino Francisco Cerundolo, il tennista russo ha perso la calma, disturbato da un rumore sugli spalti: ha mandato la palla sulla rete e ha urlato “Stai zitto” al pubblico. Poi, all’inizio del secondo set, ha sfogato la sua frustrazione colpendosi il ginocchio con la racchetta, ferendosi visibilmente e sanguinando.

Rublev: i will be better

also Rublev…..



at what point does someone step in? this is beyond pic.twitter.com/4bySSjfNWe