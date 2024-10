Master 1000 Parigi-Bercy, Berrettini sconfitto da Popyrin in due set

Il Master 1000 di Parigi-Bercy si conferma un torneo “maledetto” per gli azzurri. Matteo Berrettini non è riuscito a frenare l’ecatombe di tennisti italiani iniziata questa mattina, alla quale si aggiunge il ritiro di Jannik Sinner per un’indisposizione. Curiosamente, anche il nostro numero uno in questo tornato è riuscito a vincere solo una partita in passato.

ANCHE BERRETTINI GIÀ OUT DA BERCY! Matteo #Berrettini viene battuto da Alexei Popyrin, con il punteggio di 5-7/6-7, e abbandona al 1º turno il #RolexParisMasters. L’azzurro ha giocato una partita piuttosto sottotono, riuscendosi, alcune volte, a tenersi a galla con il servizio pic.twitter.com/5I4hCWNYQG — SoloSport (@mondosportivo_) October 29, 2024

Così, con l’eliminazione di Berrettini in due set per mano di Popyrin, si è consumata la più amara delle delusioni per il tennis italiano. Può capitare, soprattutto in una stagione nella quale i nostri atleti si sono fatti valere sui campi di tutto il mondo. Ma non oggi in terra francese.

Dopo il ritiro di Sinner e l’eliminazione di Musetti, i tifosi puntavano su Matteo Berrettini per un riscatto almeno parziale. Invece il campione romano è uscito di scena, sconfitto dall’australiano Alexei Popyrin in due set. Berrettini ha sofferto nei momenti decisivi, mentre il tennista Aussie, già vincitore di un torneo 1000 quest’anno a Montreal, ha saputo capitalizzare le occasioni, guadagnandosi l’accesso al secondo turno.

La sconfitta conferma un periodo difficile per Berrettini, che ora arriverà con qualche dubbio in più alle finali di Coppa Davis. Il primo set ha visto il nostro tennista partire in modo aggressivo, ma senza riuscire a chiudere nei momenti decisivi. Nonostante gli errori di Popyrin, l’azzurro ha fallito diverse palle break.

L’australiano, anche se non è parso al suo meglio, è riuscito a chiudere il parziale per 7-5. Anche il secondo set ha avuto una partenza in salita per l’azzurro, che ha rischiato sul suo primo turno di servizio ma è riuscito a salvarsi. Poi una svolta inattesa: l’interruzione causata da un raccattapalle entrato in campo su un punto a favore di Popyrin ha regalato a Berrettini l’opportunità di un break, che l’azzurro ha saputo sfruttare, ritrovando fiducia.

Matteo in quella fase ha mostrato il suo miglior tennis, ma al momento di servire per il set, ha concesso il controbreak e Popyrin ha preso il controllo, chiudendo il set al tie-break con un netto 7-2. Con questa sconfitta, Berrettini chiude una stagione autunnale sottotono. Tutti speriamo che si possa riscattare in Coppa Davis.

