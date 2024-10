Masters 1000 Parigi, lunedì nero per gli Azzurri: eliminati in quattro. È stato un vero lunedì nero per il tennis italiano al Masters 1000 di Parigi-Bercy, con ben quattro eliminazioni in poche ore: Luciano Darderi, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli sono usciti dalla competizione, lasciando l’Italia a mani vuote nell’ultimo grande torneo dell’anno. Nelle ultime ore è poi arrivato il fulmine a ciel sereno del forfait di Sinner per via di un virus influenzale.

❌ Flavio Cobolli si cancella dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il problema alla spalla accusato pochi giorni fa non gli consente di giocare. #EurosportTENNIS #Tennis #RolexParisMasters #Cobolli pic.twitter.com/nQCz3Fpf7s — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 28, 2024

Luciano Darderi, l’italo-argentino, è stato sconfitto da Tallon Griekspoor, che ha mostrato una grande solidità sul cemento francese. Subito dopo, Flavio Cobolli si è ritirato dal match in programma contro Richard Gasquet, previsto per martedì 29 ottobre, a causa del riacutizzarsi di un problema alla spalla già emerso durante il torneo di Vienna. Al suo posto dovrebbe subentrare il belga Zizou Bergs.

Nel corso della serata, è toccato poi a Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Il ligure, che era riuscito a superare le qualificazioni, è stato eliminato dal kazako Alexander Bublik con un doppio 7-5 in un match durato un’ora e 29 minuti. Al prossimo turno, Bublik affronterà il vincente dell’incontro tra Matteo Arnaldi e Holger Rune. Lorenzo Sonego, anche lui qualificato, ha ceduto al cileno Nicolás Jarry, con il punteggio di 7-6, 6-3 in un’ora e 42 minuti di gioco. Ora Jarry si prepara a sfidare Carlos Alcaraz nella giornata di mercoledì. Un duro colpo per il tennis azzurro in un torneo che si preannunciava competitivo, ma che per ora ha portato solo delusioni.

