Sinner è ripartito: ecco dove e con chi si sta allenando

Il numero uno del mondo è tornato. Dopo tre mesi di lontananza dai campi per la squalifica legata al caso Clostrebol, Jannik Sinner ha finalmente ripreso gli allenamenti ufficiali, stavolta su terra battuta, in un campo indoor a Beaulieu-sur-Mer, perla della Costa Azzurra.

Il numero 1 del ranking ha svolto il primo allenamento insieme all'amico Jack Draper 💪#EurosportTENNIS #Tennis #Sinner #ATP https://t.co/l2b89iOxAq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) April 17, 2025

Le prime immagini sono comparse sull’account itf_junior_beaulieu e mostrano Sinner insieme che si allena insieme all’amico Jack Draper, per una sessione di lavoro intensa ma sorridente. Jannik si mostra rilassato e di buonumore: tra uno scambio e l’altro, ha anche rivolto gli auguri ai giovani tennisti locali.

Nel periodo di stop, Sinner non è mai stato fermo: tra bici, videogiochi, sci e allenamenti privati (anche nella villa di Cap d’Ail, con sparring non tesserati), ha mantenuto la condizione, pur lontano dalla competizione vera. Ma dal 14 marzo, tutto è cambiato. L’accordo con la Wada ha finalmente permesso al tennista azzurro di tornare su campi affiliati e con colleghi regolarmente tesserati.

Atteso ieri al Country Club di Montecarlo, l’altoatesino si è presentato con il coach Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Marco Panichi, ma complice il maltempo si è allenato solo in palestra. Le immagini di Beaulieu restano dunque le prime “vere” testimonianze del ritorno ufficiale in campo.

Intanto, grazie alla vittoria di Berrettini su Zverev al Masters 1000 di Montecarlo, è svanito il pericolo che il tennista tedesco potesse scavalcarlo in vetta alla classifica. Zverev è ora sceso al numero 3, mentre Sinner resta saldo in vetta almeno fino alla fine degli Internazionali d’Italia. L’unico pericolo per il rankin potrebbe essere rappresentato da Alcaraz, nel caso completi il tris vincente Barcellona–Madrid–Roma.

Sinner, i primi scambi con il rivale-amico

“L’importante è partire bene a Roma”, ha dichiarato Sinner durante la sua ultima uscita pubblica a Merano. Ma nella sua testa c’è già il Roland Garros, al via il 25 maggio, e soprattutto il sogno di uno storico Grande Slam, dopo la vittoria agli Australian Open.

Non è un compagno qualsiasi quello con cui Sinner ha scelto di tornare ad allenarsi con maggiore agonismo: Jack Draper, britannico mancino e in forma smagliante, è attualmente il numero 6 del ranking ATP e quarto per punti conquistati in stagione, dietro solo ad Alcaraz, Sinner e Zverev.

I due si conoscono bene: in passato hanno anche giocato in doppio insieme, e ora si ritrovano da rivali-amici in allenamento. Un test probante per Jannik, pronto a scrollarsi la ruggine di dosso e a tornare protagonista.

