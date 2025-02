Sinisa Mihajlovic, l’omaggio struggente del fratello nel giorno del compleanno

Oggi, 20 febbraio, Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto 56 anni. Purtroppo, nel 2022 una terribile leucemia ha portato via l’ex calciatore e allenatore serbo dopo una lunga lotta. Il suo nome resta un simbolo nel cuore dei tifosi e dei club che lo hanno visto protagonista, come la Lazio, la Sampdoria, l’Inter e il Milan, che oggi rendono omaggio alla sua grandezza.

A due anni dalla sua scomparsa, il fratello Drazen ha condiviso con la Gazzetta dello Sport un ricordo toccante di Sinisa, in particolare delle ultime ore trascorse insieme. “Il giorno che se n’è andato, sono rimasto tutta la notte con lui. Ho detto quello che tra uomini non ci si dice mai”, racconta Drazen, che ha voluto onorare la promessa fatta al fratello, continuando a mantenere viva la sua memoria.

In segno di affetto, Drazen si prende cura della famiglia di Sinisa, visitando spesso Arianna e i suoi nipoti a Roma e sostenendo le iniziative a lui dedicate. La malattia che ha sconvolto la vita di Sinisa è iniziata in modo improvviso durante una vacanza in Sardegna.

“Una mattina, non riusciva nemmeno a camminare“, racconta Drazen, che inizialmente pensava fosse solo un problema muscolare. “Eravamo sicuri che fosse uno stiramento o un’infiammazione, ma poi la verità si è rivelata ben più grave”.

Il ricordo di quella diagnosi segna ancora Drazen, che non riesce a liberarsi dal rimorso per non aver potuto salvare il fratello, nonostante il sacrificio compiuto con la donazione del midollo per il secondo trapianto. “So che non è colpa mia, ma non averlo salvato è una ferita che non si rimarginerà mai“, ammette con dolore.

Gli omaggi dei club: il Milan e la Sampdoria

Anche i club di cui Mihajlovic è stato una leggenda, sia da calciatore che da allenatore, lo ricordano oggi con affetto. Il Milan, che ha avuoi Mihajlovic come allenatore nella stagione 2015/16, ha condiviso un commovente post sui social, accompagnato da una foto in bianco e nero del serbo: “Sinisa per sempre. Una figura che manca tanto”. L’Inter ha scelto un messaggio simile, semplice e toccante: “Sinisa sempre con noi“, mentre la Lazio e i suoi tifosi lo hanno omaggiato più volte.

La Sampdoria, dove Mihajlovic ha lasciato un’impronta indelebile sia come calciatore che come tecnico, ha pubblicato un video tributo su Instagram con alcuni dei momenti più significativi della sua carriera in blucerchiato, con un messaggio semplice ma profondo: “20-02-1969 Sinisa“.

Oggi, più che mai, il ricordo di Sinisa Mihajlovic vive nei cuori di chi lo ha amato e rispettato, un campione dentro e fuori dal campo.

