Tragedia nel calcio, i compagni lo trovano morto prima della partita

Un terribile e inaspettato lutto ha colpito il mondo del calcio. Poco prima di una partita, mentre si trovava in ritiro con la sua squadra, un giovane centrocampista di 26 anni è stato trovato privo di sensi dai suoi compagni, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Conmoción en el mundo del fútbol: a los 26 años, murió el brasileño Gabriel Popó https://t.co/VcS0q01wYr — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) February 18, 2025

Gabriel Protasio Gomes, meglio conosciuto come Gabriel Popó, giocava nel XV de Jaú, squadra che milita nella Serie A3 del Campeonato Paulista. Un suoi compagno è andati a cercarlo e lo ha rinvenuto esanime nel ritiro della squadra nella mattina di domenica 16 febbraio.

Popó non figurava tra i convocati per la gara, ma aveva deciso di rimanere vicino alla squadra. Il suo compagno lo ha trovato privo di sensi poco prima della colazione. Lo staff medico è intervenuto subito e il giocatore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Casa de Jaú, ma ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile.

Le circostanze della sua morte restano da chiarire e si attende un referto medico ufficiale per determinarne le cause. La sua scomparsa ha scosso profondamente il calcio brasiliano, che piange la perdita di un giovane atleta ricordato per la sua passione e dedizione.

Leggi anche: