Sport in lutto, muore all’improvviso il giovane calciatore

Il mondo dello sport, in particolare l’ambiente del calcio inglese, è in lutto per la scomparsa di un giovane giocatore che in passato aveva militato nel Norwich City. La notizia della morte di Devonte Aransibia ha scosso profondamente tutti quelli che lo avevano conosciuto e ne avevano apprezzato il carattere e il talento.

L’ex giocatore del Norwich City è scomparso a soli 26 anni, lasciando un vuoto enorme tra amici, ex compagni e familiari. A confermare la tragedia è stata la sua famiglia, che però non ha reso note le cause del decesso. Nato a Londra, Aransibia aveva mosso i primi passi nel settore giovanile del Norwich City prima di proseguire la carriera in diverse squadre del calcio semi-professionistico.

Nel 2019 si era trasferito al Kingstonian, prima di vestire altre sette maglie fino ad approdare al Chesham nel 2024. Il suo momento più alto era arrivato nella FA Cup dello scorso anno, quando con il Maidstone aveva contribuito all’impresa contro l’Ipswich Town, segnando un gol e fornendo un assist nel turno precedente.

Dopo la sua scomparsa, i familiari hanno aperto una raccolta fondi su GoFundMe per onorare la sua memoria. Il messaggio lasciato sulla pagina è straziante: “Dev era l’incarnazione della gentilezza e della compassione, sempre pronto a regalare un sorriso. La sua risata contagiosa e il suo spirito generoso illuminavano ogni stanza in cui entrava, lasciando un’impronta duratura su chiunque avesse la fortuna di conoscerlo”.

Ancora più struggenti le parole del padre, che sui social ha condiviso il proprio dolore: “Mio figlio è morto domenica 9 febbraio all’età di 26 anni. Ti amo figliolo, non so cosa fare senza di te“. Tante anche le manifestazioni di cordoglio dal mondo del calcio.

Il Norwich City ha annunciato che commemorerà Aransibia nella sfida di Championship contro il Preston North End: “Siamo profondamente addolorati. In occasione della partita, giocatori e staff indosseranno fasce nere al braccio e dedicheremo a Devonte un lungo applauso”.

Un omaggio dovuto per un ragazzo che, con passione e sacrificio, ha lasciato un segno nei campi di calcio e nei cuori di chi lo ha conosciuto.

