Home | Sport in lutto, trovato morto il giovane centrocampista scomparso: mistero sulle cause, l’ultimo messaggio alla fidanzata

Lo sport e il mondo del calcio sono in lutto per la tragica e misteriosa morte di un giovane calciatore, scomparso nel nulla nella notte del il 31 Gennaio e ritrovato cadavere nelle acque del porto di Alicante, la città spagnola nella quale era scomparso senza lasciare traccia. Il suo caso aveva fatto scalpore, e ora è arrivata la tragica notizia.

Encontraron muerto al futbolista croata que había desaparecido tras salir de una discoteca. Jakov Jelkic, de 24 años, fue hallado sin vida en el puerto de Alicante (España). Había viajado a ese país con sus compañeros del Granges Paccot, equipo de la tercera división de Suiza. pic.twitter.com/kNol0GNXx4 — Chikistrakiz (@chikistrakiz) February 4, 2025

Il calciatore croato Jankov Jelkic, 24 anni, è stato trovato morto nel porto di Alicante, in Spagna, dopo una drammatica scomparsa che ha sconvolto il suo team e i suoi cari. La sua morte è stata accertata lunedì pomeriggio, quando un cadavere è stato avvistato mentre galleggiava nelle acque del porto.

Una volta recuperato, il corpo è stato identificato come quello di Jelkic, il cui mancato rientro in hotel aveva fatto scattare l’allarme tra i compagni di squadra il 1° febbraio, dopo una serata trascorsa nella città spagnola. Jelkic giocava per il Granges-Paccot, una squadra della terza divisione svizzera, ed era ad Alicante con il suo team per una partita.

I compagni di squadra non lo avevano visto rientrare in hotel e, preoccupati, avevano immediatamente dato l’allarme. Le ricerche erano state intensificate nei giorni seguenti, ma purtroppo il corpo del giovane calciatore è stato trovato solo lunedì. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, la morte di Jelkic potrebbe essere il risultato di un incidente. La vicenda potrebbe essere legata a una caduta accidentale in acqua, con l’ipotesi che il calciatore fosse sotto l’effetto dell’alcol.

Sport in lutto: Jancov Jelkic, una tragedia inspiegabile

Gli inquirenti stanno anche analizzando l’ultimo messaggio che Jelkic aveva inviato alla fidanzata poco prima della sua scomparsa. Nel messaggio, il calciatore le aveva scritto che “andava tutto bene“, nulla che potesse far pensare a una tragedia imminente.

La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile nel suo team e nella comunità calcistica. La sua famiglia ora si trova a fare i conti con una perdita inaspettata e dolorosa. Gli amici e i compagni di squadra di Jelkic hanno espresso il loro sconforto, ricordando il calciatore per la sua personalità solare e il suo impegno dentro e fuori dal campo.

Mentre la polizia continua a indagare sulle circostanze che hanno portato alla morte di Jankov Jelkic, la squadra e i tifosi si stringono attorno alla sua famiglia. Il mistero che circonda l’ultimo messaggio e gli eventi della notte fatale alimentano il dolore per una tragedia per ora inspiegata che, purtroppo, ha stroncato una giovane vita troppo presto.

Leggi anche: