Sport in lutto, muore la giovane promessa: “Sembrava solo un malanno di stagione”

Lo sport italiano è in lutto per una terribile e inaspettata tragedia che ha colpito una giovanissima promessa. Il dramma si è verificato quando nessuno se lo aspettava, perché l’atleta sembrava essere stato colpito da un semplice “malanno di stagione“, come ha spiegato Repubblica.

Edoardo Fiore, studente dell’Iti, 17 anni, palleggiatore della Vercelli Volley, squadra di serie D, è morto stamani all’ospedale cittadino Sant’Andrea, dopo un malore accusato alcuni giorni prima da cui, purtroppo, non si è più ripreso.

Promessa della pallavolo cittadina, era in ricoverato rianimazione. Con l’andare dei giorni le sue condizioni via via peggiorate, trasformandosi in un dramma da quella che sembrava essere iniziata come una semplice influenza.

Profondo cordoglio è stato espresso dalla società per la quale il giovane giocava: “Oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu”, ha scritto la società su Facebook. “Il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento. Non ci sono parole, possiamo solo stringerci attorno ai genitori in questo momento di immensa tristezza“.

