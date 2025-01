Terribile incidente, macchina falcia la nazionale di ciclismo. Sconvolgente

Momenti di paura a Maiorca per la nazionale tedesca di ciclismo su pista. Durante un allenamento su strada mattutino, un gruppo di corridori in preparazione per gli Europei di metà febbraio è stato travolto da un’automobilista 89enne.

Investiti in Spagna sette atleti della nazionale tedesca su pista https://t.co/I23JhfiAsz — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 27, 2025

Secondo quanto riportato dalla Federazione tedesca, l’anziano conducente avrebbe tentato di sorpassare gli atleti, ma ha finito per investirli. L’incidente è avvenuto nei pressi di Palma, quando il gruppo aveva percorso meno di tre chilometri dopo aver lasciato il proprio hotel.

Sei corridori sono rimasti feriti e sono stati trasportati in diversi ospedali della zona con numerose fratture, che impediranno loro di partecipare alla manifestazione continentale. I ciclisti coinvolti sono Benjamin Boos, Tobias Buck-Gramcko, Bruno Kessler, Moritz Augenstein, Louis Gentzik e Max-David Briese.

Un settimo atleta è stato coinvolto nell’incidente ma ha riportato solo lievi conseguenze. Nonostante il pericolo corso, nessuno dei corridori feriti si trova in pericolo di vita. La tragedia, che avrebbe potuto trasformarsi in una strage, solleva nuovamente interrogativi sulla sicurezza degli atleti su strada e sulla difficile convivenza fra atleti professionisti e automobilisti, specialmente in zone ad alta frequentazione ciclistica come Maiorca.

Leggi anche: