Home | Sigarette, in arrivo una terribile novità per i fumatori

È in arrivo una terribile novità per i fumatori. La notizia è stata annunciata e ufficializzata dalla Legge di Bilancio 2024. Il Governo ha pensato anche ai fumatori, riservando per loro una bruttissima sorpresa. Siamo sicuri che pochi saranno felici di ricevere questa notizia. (Continua…)

Sigarette prezzi aumentati

Bruttissima notizia per tutti i fumatori: i prezzi delle sigarette saranno nuovamente aumentati. L’agenzia delle Dogane ha pubblicato i prezzi in vigore dal 2 febbraio per i prodotti da inalazione quali sigari, sigarette e altri. La novità è stata annunciata nella nuova Legge di Bilancio 2024 approvata dal Governo. La norma aggiorna i prezzi di vendita al pubblico. La legge ha rimodulato, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l’aliquota di un’imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco. (Continua…)

Come cambiano i prezzi

L’importo fisso dei prodotti che subiranno rincari in seguito a quanto stabilito nella Legge di Bilancio 2024 passeranno da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette. Tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi sul pacchetto standard. Non aumenteranno solo le sigarette, ma anche sigari, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, tabacco da fiuto e da mastico, altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè), tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti ad essi assimilati (prodotti da inalazione senza combustione a base di erbe, con e senza nicotina).

I prezzi

Per conoscere i prezzi per ciascuna categoria, con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono consultabili le tabelle di ripartizione pubblicate su questo sito nella apposita sezione. Come abbiamo detto, però, le sigarette subiranno un aumento di circa 10-12 centesimi rispetto al prezzo in vigore fino a ieri.