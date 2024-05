Sigaretta elettronica, 15enne sta male a scuola: la corsa in ospedale

Un ragazzo di 15 anni si è sentito male mentre era a scuola. In una mattina di inizio maggio, il ragazzo era andato a scuola e aveva detto all’infermiera dell’istituto di sentire dolore in tutto il corpo. Il giovane presentava diversi sintomi preoccupanti, così l’infermiera ha consigliato alla madre di portarlo nell’ospedale più vicino. Il ragazzo ha dovuto affrontare un terribile calvario: tutto questo è stato causato dall’uso della sigaretta elettronica. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Musica in lutto, addio a una vera leggenda

Leggi anche: Incidente durante il comizio del politico: crolla il palco (VIDEO)

Il racconto della madre del ragazzo

Melony Sample ha deciso di raccontare la sua disavventura su Facebook per condividere con tutti le drastiche conseguenze che può avere l’uso della sigaretta elettronica. “Jake è andato a scuola e mi hanno immediatamente chiamata dicendomi che sembrava fosse drogato. Gli chiedevano cosa avesse preso e lui non rispondeva. C’erano un poliziotto e un sovrintendente in ufficio e stavano frugando nella borsa di Jake, hanno trovato due vaporizzatori. Li hanno sottoposti ai test antidroga perché erano convinti che fossero state introdotte altre sostanze all’interno”, ha rivelato la donna. L’esame però non ha rivelato la presenza di droga. Tutto quello che è successo a Jake è una conseguenza dell’uso della sigaretta elettronica. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Cinema italiano in lutto, l’attore e produttore ci lascia dopo il terribile incidente

Leggi anche: Giallo in Italia, cadavere trovato sul lungomare

USA, malore per un studente di 15 anni a causa della sigaretta elettronica

La tragedia è accaduta ad Arkansas, negli Stati Uniti. Mentre era a scuola, Jake Melton si è sentito male. La mamma lo ha portato con urgenza al pronto soccorso dopo che Jake aveva lamentato nausea, vertigini e aveva gli occhi iniettati di sangue. Inoltre le sue urine erano diventate nere. Subito, si è pensato che il ragazzo avesse assunto della droga. Nel giorno del ricovero, il giovane ha perso conoscenza e le analisi hanno confermato una forte disidratazione che stava mettendo in pericolo i reni. Tutto questo a causa dell’uso della sigaretta elettronica: perché fa così male?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva