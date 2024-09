Una tragedia indescrivibile è avvenuta in una piscina nella mattinata di ieri 7 Settembre 2024, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo un tuffo. Nonostante l’intervento del 118 sia stato immediato, il personale sanitario però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto, sono subito arrivati anche i carabinieri della locale stazione che stanno indagando su quanto avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Napoli, si tuffa e muore a 15 anni: il dramma in piscina

Un ragazzo di 15 anni è morto mentre nuotava in piscina in un agriturismo di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. La tragedia è avvenuta nella giornata di ieri, 7 settembre 2024, nella struttura ricettiva che si trova in via Flauti, nel comune del vesuviano. Come riportato da Fanpage, nonostante l’intervento del 118 sia stato immediato, il personale sanitario però non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, sono subito arrivati anche i Carabinieri della locale stazione che stanno indagando su quanto avvenuto.

