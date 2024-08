Home | Shock in città, morto accoltellato trovato per strada

Un uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, è stato trovato morto per strada ieri sera. L’uomo, riverso sull’asfalto, presentava sul corpo diverse ferite da arma da taglio. La vittima sarebbe un extracomunitario.

Morto accoltellato trovato per strada

Nella tarda serata di ieri è stato trovato morto in strada, in Vico colonne al lavinaio a Napoli, un uomo non ancora identificato. Parrebbe che dietro la tragedia ci sia una lite sfociata poi in omicidio.

Poco fa i militari del nucleo operativo di Napoli Stella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 61enne tunisino. L’uomo è gravemente indiziato dell’omicidio. Secondo una prima ricostruzione, al culmine di una discussione nata per motivi ancora poco chiari, avrebbe colpito la vittima con diverse coltellate. Il 61enne sarà portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Ancora in corso accertamenti per risalire all’identità della vittima. (continua dopo la foto)

Le indagini

È giallo sulla morte dello straniero trovato riverso per le strade di Napoli. Per lui, all’arrivo dei soccorritori, non c’era già più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno lavorando per raccogliere testimonianze e prove utili a fare luce sull’accaduto.

Il corpo aveva numerose ferite, segno che potrebbe esserci stata una colluttazione tra la vittima e il suo aggressore, forse per una discussione scoppiata poco prima e poi degenerata.vSul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia