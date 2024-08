Si sa ancora poco sull’omicidio di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate in strada la notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Brescia. Mentre si susseguono gli interrogatori e si analizza l’ultima telefonata al 118 della vittima, a formulare una nuova ipotesi su quanto accaduto quella notte ci ha pensato Mario Ruocco, padre di Sergio, il fidanzato di Sharon. L’uomo ha un’idea precisa di cosa potrebbe essere successo alla donna. (Continua dopo le foto)

Cosa ha detto Mario Ruocco sulla relazione tra il figlio Sergio e Sharon

Qualche giorno fa, Mario Ruocco aveva già parlato nei giorni scorsi in un’intervista a Il Giorno, durante la quale rivelava alcuni dettagli sull’interrogatorio avuto presso la caserma dei carabinieri come persona informata dei fatti. L’uomo aveva rivelato che Sergio e Sharon “andavano d’amore e d’accordo. Sergio aveva trovato l’anima gemella. Si preparavano per avere un figlio. L’unico problema di Sergio era il mutuo. È stato con me fino a quando non ha preso casa a Terno d’Isola con Sharon, tre anni fa. A mettere a posto l’appartamento li ho aiutati io, che ho fatto il piastrellista. Ho dato una mano. C’era anche il padre di Sharon”, aveva raccontato. Poi aveva azzardato un’ipotesi sull’omicidio. (Continua dopo le foto)

Omicidio Sharon Verzeni, l’ipotesi di Mario Ruocco

Già nella precedente intervista, Mario aveva azzardato una possibile ricostruzione dell’omicidio. “In un bar entra tanta gente, di ogni tipo. La mia ipotesi è che qualcuno possa aver infastidito Sharon, averle fatto delle avance. Lei si è rifiutata. Quello l’ha tenuta d’occhio mentre lei era ignara di tutto, magari l’ha seguita dal bar di Brembate, dove lavorava, fino a Terno d’Isola e gliel’ha fatta pagare. Almeno, questa è l’idea che mi sono fatto, solo una ipotesi – ha rivelato l’uomo -. Hanno sentito una macchina che sgommava, forse era l’assassino”. Quindi secondo Mario Ruocco, Sharon potrebbe aver conosciuto il suo assassino nel bar dove lavorava. Cosa ha aggiunto per nella nuova intervista?

