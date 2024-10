Shanghai, al secondo turno del torneo Master 1000 in terra cinese si sono affrontati, in una rivincita del confronto che ha visto prevalere il tennista danese a Cincinnati, Matteo Berrettini e Holger Rune. Purtroppo Matteo non è riuscito a imporsi, uscendo sconfitto per 4-6 6-4 6-4.

Come a Cincinnati, passa Rune in rimonta



Berrettini lascia l’Asia con lo spavento di Tokyo, la buona notizia è che è tornato subito in campo



Ora dovrebbe giocare a Stoccolma e Vienna prima di Bercy pic.twitter.com/opgYFIRBsf — Smash in Rete (@Smash_in_rete) October 7, 2024

Nel primo set il tennista azzurro, apparso molto concentrato e in buona forma, ha approfittato dell’unico break per aggiudicarsi il parziale per 6-4. Un buon inizio caratterizzato dalla solita potenza al servizio e da un bel game giocato in risposta al servizio. 6 ace nel primo parziale testimoniano la buona resa della temibile prima palla dell’italiano.

Shanghai, il calo di Berrettini

Nel secondo set Rune ha cercato di variare il suo gioco con l’intento di costringere Matteo a remare da fondo, così da allungare gli scambi e sfruttare la regolarità che è una caratteristica del giovane tennista danese. La partita è scivolata senza scosse fino al 5-4 per Rune, che a quel punto ha sfruttato un piccolo calo di Berrettini al servizio e ha alzato il livello delle sue risposte, riuscendo a piazzare il break decisivo e vincendo il parziale per 6-4.

Terzo set che inizia con un’opportunità di break per Berrettini, annullata dall’atleta danese con un dritto anomalo molto rischioso che coglie mezza riga. Matteo è calato ma è riucscito a tenere fino al 4-3, quando purtroppo dopo aver annullato due palle break ha dovuto nuovamente cedere il servizio. Il danese si è così imposto per 6-3 nel set decisivo. Peccato per il nostro tennista, che comunque ha mostrato di essere tornato competitivo anche ad alti livelli. Ora servirà un po’ di continuità in più.

