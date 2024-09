Matteo Berrettini infortunio all’Atp 500 di Tokio. Quando tutto sembrava filare liscio, un nuovo guaio fisico ha fermato il tennista romano. Berrettini è stato costretto a ritirarsi dall’ATP 500 di Tokyo durante il secondo turno, mentre si trovava in vantaggio contro il francese Arthur Fils. Un duro colpo per il 28enne capitolino, che ora rischia di dover rinunciare anche al Masters 1000 di Shanghai. (continua dopo la foto)

Esiste qualcuno nella storia che ha dovuto soffrire più di Matteo Berrettini? pic.twitter.com/EsyRacObh4 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) September 27, 2024

Berrettini era in vantaggio per 6-5 nel tie-break del primo set quando un problema ai muscoli addominali lo ha obbligato a richiedere un medical timeout. Nonostante sia riuscito a chiudere il set a suo favore, il romano ha giocato solo qualche punto del secondo prima di doversi ritirare definitivamente. Questo stop forzato mette in allerta anche il capitano della Nazionale, Filippo Volandri, in vista della Final 8 di Coppa Davis. (continua dopo la foto)

Matteo Berrettini “in sintesi”

Matteo Berrettini è un tennista italiano, nato il 12 aprile 1996 a Roma. È uno dei migliori tennisti italiani della sua generazione e ha raggiunto un notevole successo a livello internazionale. Conosciuto per il suo potente servizio e il forte diritto, Berrettini ha uno stile di gioco aggressivo, particolarmente efficace sui campi in erba.

Ecco alcuni punti salienti della sua carriera:

Finale a Wimbledon 2021: Berrettini ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 2021, diventando il primo italiano nella storia a riuscirci. Ha perso contro Novak Djokovic in quattro set, ma la sua performance è stata straordinaria. Titoli ATP: Ha vinto diversi titoli nel circuito ATP, sia in singolare che in doppio, tra cui i tornei di Stoccarda e il Queen’s Club. Top 10: Berrettini ha raggiunto la Top 10 del ranking ATP per la prima volta nel 2019, un risultato notevole per un tennista italiano. Coppa Davis e ATP Cup: Berrettini è stato parte della squadra italiana nelle competizioni internazionali come la Coppa Davis e l’ATP Cup, contribuendo ai successi del suo Paese. Gioco e caratteristiche: È noto per avere un servizio estremamente potente, spesso oltre i 220 km/h, e un diritto devastante. Il suo rovescio è un po’ più debole, ma ha lavorato per migliorarlo nel corso degli anni.

Berrettini è considerato una delle figure chiave per il futuro del tennis italiano e continua a competere a livelli molto alti.