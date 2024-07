Matteo Berrettini continua la sua straordinaria serie di vittorie: dopo aver trionfato a Gstaad, il romano si aggiudica anche il torneo di Kitzbuhel, il suo decimo titolo in carriera. Sul campo in terra rossa austriaca, il talentuoso classe 1996 dopo la bella vittoria in semifinale di ieri contro Hanfmann, sconfigge Hugo Gaston con un netto 7-5, 6-3. I quattro break giocano un ruolo decisivo, in particolare i tre consecutivi nel secondo set. Attualmente numero 50 nel ranking ATP, Berrettini vanta ora una serie di dieci vittorie consecutive.

