Atp Kitzbuhel, Berrettini batte Hanfmann e vola in finale: è la seconda consecutiva

Atp Kitzbuhel Berrettini in finale. Il tennista romano si è imposto in due set sul tedesco Hanfmann e ora è in finale, la seconda consecutiva, dove affronterà il francese Gaston. Matteo Berrettini è ormai una certezza sulla terra rossa. Dopo aver ritrovato la sua forma sull’amata erba, il 28enne romano si prepara ad affrontare la sua seconda finale consecutiva.

L’azzurro ha trionfato in semifinale a Kitzbuhel con un punteggio di 6-4, 6-4, salendo così al numero 46 del ranking mondiale, con la possibilità di entrare nella top 40 in caso di vittoria finale contro il francese Hugo Gaston, che ha superato l’argentino Facundo Diaz Acosta, ritiratosi sul punteggio di 6-1, 2-0. “Penso di aver giocato bene, ho iniziato a servire meglio e a essere più aggressivo. Sono contento sapevo che era una partita molto dura. Adesso testa a domani”, ha detto Berrettini nel post gara. “Ogni giorno mi sembra di avere più energia anche al pubblico – ha detto ancora Berrettini-. Questo aiuta, l’energia del pubblico è sempre importante. Dedico la vittoria a mia nonna”.