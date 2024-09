Coppa Davis Berrettini vince e si commuove, ringraziando i tifosi per il caloroso sostegno durante il match contro Alexander Blockx. Il tennista romano ha vinto con grande sofferenza la partita che ha dato all’Italia il primo punto contro il Belgio in Coppa Davis e a fine match non è riuscito a trattenere le lacrime per la grande emozione.

WHAT. IT. MEANS. 🇮🇹



Matteo Berrettini comes from a set down to defeat Blockx 3-6, 6-2, 7-5 in front of a home crowd in Bologna! đź‘Ź#DavisCup pic.twitter.com/y4DAnPLUsu — Davis Cup (@DavisCup) September 13, 2024

“E’ una vittoria speciale – ha dichiarato – sono contento d’aver vinto. Sono partito non al meglio ma è così, il tennis è un po’ strano, l’altra volta ero partito meglio mentre stavolta avevo troppi pensieri ma sono contento di come ho lottato”, ha dichiarato subito dopo il match Berrettini che ha riconosciuto anche il fondamentale sostegno dei tifosi. “Senza di loro sarebbe stato impossibile, se non fosse stata una partita di Coppa Davis non sarebbe finita così. Il capitano dice che siamo una famiglia ed è vero, con molti di questi ragazzi siamo cresciuti insieme, alcuni li conosco da quando erano piccoli e altri mi conoscono da quando ero piccolo così. Giocare di fronte a voi per l’Italia è un sogno che diventa realtĂ e per questo anche tutta l’emozione”.