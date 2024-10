Serie A LBA, i risultati della quarta giornata di campionato

La quarta giornata della Serie A LBA 2024/25 si è quasi conclusa, con una sfida ancora da disputare a causa del maltempo in Emilia Romagna. La Virtus Bologna, che avrebbe dovuto affrontare Tortona, ha visto il match rinviato. Nel frattempo, Trento ha conquistato la vetta della classifica con una vittoria a Treviso, mentre altre partite hanno offerto emozioni e sorprese.

Trento ha superato Treviso in trasferta con il punteggio di 83-76, portandosi così in testa alla classifica con quattro vittorie su quattro partite. La Virtus Bologna, con una partita in meno, rimane ferma a quota sei punti. Reggio Emilia ha ottenuto un’importante vittoria esterna contro Trieste, imponendosi 97-85, mentre l’Olimpia Milano ha espugnato il campo di Scafati con il punteggio di 83-78.

Anche Brescia ha ottenuto una vittoria significativa contro la Dinamo Sassari, vincendo 94-87. La Vanoli Cremona ha battuto Napoli 87-81, condannando la squadra partenopea all’ultimo posto in classifica ancora senza vittorie. La Reyer Venezia ha invece conquistato i suoi primi due punti della stagione battendo Pistoia in trasferta per 77-64.

I risultati della quarta giornata:

Napoli – Vanoli Cremona 81-87

Top scorer: Jones 29 pt. (C), Manning Jr 22 pt. (N)

81-87 Top scorer: Jones 29 pt. (C), Manning Jr 22 pt. (N) Openjobmetis Varese – Trapani Shark 100-109

Top scorer: Petrucelli 20 pt. (T), G. Brown 31 pt. (V)

100-109 Top scorer: Petrucelli 20 pt. (T), G. Brown 31 pt. (V) Germani Brescia – Banco di Sardegna Dinamo Sassari 94-87

Top scorer: Burnell 18 pt. (B), Fobbs 19 pt. (S)

94-87 Top scorer: Burnell 18 pt. (B), Fobbs 19 pt. (S) Givova Scafati – EA7 Olimpia Milano 78-83

Top scorer: Brooks 22 pt. (M), Gray 22 pt. (S)

78-83 Top scorer: Brooks 22 pt. (M), Gray 22 pt. (S) Estra Pistoia – Umana Reyer Venezia 64-77

Top scorer: Simms 17 pt. (V), Silins 17 pt. (P)

64-77 Top scorer: Simms 17 pt. (V), Silins 17 pt. (P) Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona Rinviata a data da destinarsi

Rinviata a data da destinarsi Nutribullet Treviso – Dolomiti Energia Trento 76-83

Top scorer: Lamb 19 pt. (Tn), Olisevicius 23 pt. (Tv)

76-83 Top scorer: Lamb 19 pt. (Tn), Olisevicius 23 pt. (Tv) Trieste – UNAHOTELS Reggio Emilia 85-97

Top scorer: Winston 28 pt. (R), Uthoff 24 pt. (T)

Leggi anche: