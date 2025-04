La stagione NBA 2025 ci ha regalato spettacolo, emozioni e duelli memorabili tra le stelle del basket. Ogni partita è stata anche un pretesto per scontri epici, dove talento e voglia di vincere hanno dato vita a rivalità accese. Alcuni giocatori hanno brillato più di altri in sfide individuali, trasformando ogni incontro in una vera battaglia per la supremazia. Dalla sfida tra veterani che non vogliono cedere il trono ai giovani talenti pronti a prendersi la scena, ogni match sta scrivendo nuove pagine nella storia della NBA. Chi sta dominando? Scopriamo insieme i protagonisti della stagione.

Shai Gilgeous-Alexander vs Nikola Jokic

La corsa al titolo di MVP della stagione NBA 2025 è diventata un affare a due, con Nikola Jokić e Shai Gilgeous-Alexander a contendersi il premio in una sfida che ha acceso il dibattito per mesi. Da un lato, Jokić continua a dominare con la sua capacità unica di orchestrare il gioco, viaggiando a medie da tripla-doppia e stabilendo nuovi record nelle metriche avanzate. Il serbo, già tre volte MVP, ha trascinato i Nuggets al terzo posto nella Western Conference, con numeri impressionanti sia in termini di efficienza che di costanza.

Dall’altro, SGA ha vissuto una stagione straordinaria, diventando il miglior marcatore della lega e guidando i Thunder al miglior record NBA. La sua influenza va ben oltre i punti segnati: è un difensore d’élite, un leader e il motore principale di una squadra che è passata da outsider a favorita a Ovest. La sua costanza nel produrre prestazioni eccellenti, senza mai scendere sotto i 18 punti in una partita, è un fattore chiave della sua candidatura.

Le statistiche avanzate danno un leggero vantaggio a Jokić, con un PER da record e un impatto globale misurabile in ogni aspetto del gioco. Il successo collettivo di Oklahoma City e il dominio di SGA nei momenti decisivi lo rendono però il candidato più meritevole per molti analisti. Con la stagione agli sgoccioli, la corsa è e rimane apertissima.

Luguentz Dort vs Jaren Jackson Jr

La corsa al premio di Difensore dell’Anno NBA 2025 è più incerta che mai, e due giocatori si stanno contendendo il titolo con prestazioni di altissimo livello: Luguentz Dort e Jaren Jackson Jr. Con l’infortunio di Victor Wembanyama, la sfida tra questi due specialisti difensivi è diventata il tema centrale della stagione per quanto riguarda la protezione del canestro e la capacità di annullare gli avversari.

Dort è un mastino che ogni sera si prende l’incarico di fermare la stella avversaria con una combinazione di aggressività, forza fisica e letture intelligenti. La sua ascesa da undrafted a difensore d’élite è una storia di dedizione e sacrificio, e il suo impatto sui Thunder lo rende un candidato più che credibile per il premio. Dall’altra parte, Jackson Jr. è già un veterano in questa lotta, avendo vinto il titolo di miglior difensore nel 2023. Specialista nelle stoppate e capace di proteggere il ferro come pochi altri giocatori, la sua versatilità gli permette di coprire più ruoli, rendendolo il perno della difesa dei Grizzlies. Con numeri impressionanti nelle statistiche difensive avanzate, Jackson vuole riconquistare il trofeo e confermarsi il miglior difensore della lega.

Steph Curry vs Anthony Edwards

Il miglior tiratore da tre punti della stagione NBA 2024/25? Un affare tra il re indiscusso della specialità, Stephen Curry, e la nuova stella emergente, Anthony Edwards. Da una parte, Curry ha già scritto la storia della lega con il suo tiro micidiale e continua a dominare, guidando la classifica con 4,4 triple segnate a partita. Quest’anno ha raggiunto un traguardo incredibile, diventando il primo giocatore nella storia NBA a toccare quota 4.000 triple in carriera, un record che conferma il suo status di miglior tiratore di sempre.

Dall’altra, Edwards sta vivendo una stagione fenomenale. Ha superato addirittura il record di triple in una singola stagione che apparteneva proprio a Curry. Con 262 tiri da tre già messi a segno, il giovane leader dei Timberwolves ha dimostrato di poter competere con i migliori, alzando il proprio livello di precisione e diventando un’arma letale per la sua squadra.

Una sfida tra generazioni che può rappresentare anche il passaggio di testimone. Se Edwards continuerà su questa strada, la nomea di miglior tiratore potrebbe essere sua ma per superare definitivamente il leggendario Steph, dovrà dimostrare di poter mantenere questo livello anno dopo anno.

