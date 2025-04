NBA: Boston e Oklahoma, vittorie a raffica! Celtics e Thunder inarrestabili, Lakers straordinari

Nba, altra notte di fuoco che certifica un dominio che non si ferma: i Boston Celtics e gli Oklahoma City Thunder hanno messo il turbo e non sembrano intenzionati a fermarsi. Nona vittoria consecutiva per Boston, decima per OKC: due squadre in missione, due corazzate che stanno riscrivendo la storia di questa stagione NBA.

I Lakers con Houston hanno centrato la loro miglior W dal ritorno di LeBron, che li conferma per i playoff.

C’è ancora tanta strada da fare, ma non sono solo James e Doncic a fare la differenza: c’è un’intera squadra che migliora attorno a loro #NBA

A 38 anni suonati, Al Horford continua a dettare legge sul parquet! Nella vittoria dei Celtics a Memphis (117-103), il veterano ha sfoderato una prestazione sontuosa da 26 punti, uscendo dalla panchina come un gladiatore. Accanto a lui, il solito Jayson Tatum ha timbrato il cartellino con 25 punti e 14 rimbalzi, mentre la difesa di Boston ha serrato i ranghi nella ripresa, schiantando i Grizzlies.

Con questa vittoria i Celtics segnano un nuovo record: sei vittorie esterne consecutive, la serie più lunga nella storia della franchigia. Ja Morant ha provato a tenere in piedi Memphis con 26 punti, ma quando questi Celtics decidono di vincere, non ce n’è per nessuno. Squadra in missione, mentalità da campioni.

Se Boston è inarrestabile, OKC non è da meno. Dieci vittorie di fila, primo posto nella Western Conference e una squadra che gioca un basket spaziale. Isaiah Joe ha guidato la truppa con 31 punti e 8 triple, in una serata in cui i Thunder hanno seppellito Chicago con una pioggia di 23 bombe da tre. 145-117 il punteggio finale: una dimostrazione di forza clamorosa per la squadra di Shai Gilgeous-Alexander, che guarda tutti dall’alto. Oklahoma non è più una sorpresa: è una realtà, una contender assoluta!

Nel frattempo, i Los Angeles Lakers si sono presi una vittoria pesantissima contro gli Houston Rockets (104-98), consolidando il quarto posto a Ovest. Doncic, Finney-Smith e Gabe Vincent hanno messo a segno 20 punti a testa, mentre LeBron James, nel suo consueto ruolo di leader, ha chiuso con 16 punti e i liberi decisivi a 11 secondi dalla fine.

Ma attenzione alla lotta playoff. Il sesto posto, ultimo valido per l’accesso diretto alla postseason, è una battaglia feroce tra Clippers, Warriors e Timberwolves. Kawhi Leonard e Norman Powell hanno guidato i Clippers a un successo fondamentale contro Orlando (96-87), un risultato che tiene vivo il sogno postseason.

Il basket NBA non dorme mai: Boston e OKC volano, LeBron rilancia i Lakers e la corsa ai playoff è più infuocata che mai. Adesso, occhi puntati sui prossimi match: chi avrà la forza di fermare queste due corazzate?

