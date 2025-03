NBA, notte di spettacolo: e c’è anche una rissa clamorosa

Notte di grande spettacolo in NBA, con otto partite ricche di emozioni e punteggi altissimi. I Cleveland Cavaliers (60-15) raggiungono un traguardo storico, firmando la loro 60esima vittoria stagionale con un successo di misura sui Los Angeles Clippers (127-122). Protagonisti assoluti Jarrett Allen (25 punti), Donovan Mitchell (24) ed Evan Mobley (22), che trascinano i Cavs sempre più vicini al primo posto nella Eastern Conference. Per i Clippers, privi di Kawhi Leonard e ora ottavi a Ovest, non bastano i 34 punti di Norman Powell e i 24 di James Harden.

Houston e Golden State, serata da record

Punteggi stellari per Houston Rockets e Golden State Warriors, entrambi capaci di infrangere il muro dei 148 punti. I Rockets (49-26) dominano i Phoenix Suns (35-40) con un devastante 148-109, guidati dai 33 punti di Jalen Green e dalla prova solida di Alperen Sengun (16 punti, 10 rimbalzi, 9 assist). Phoenix rischia di compromettere le speranze play-in e deve fare i conti con l’infortunio alla caviglia di Kevin Durant.

I Warriors (43-31) rispondono con un altrettanto impressionante 148-106 sui San Antonio Spurs (31-43). Brandin Podziemski firma 27 punti, mentre Steph Curry si concede un turno di riposo giocando solo 25 minuti (13 punti).

Knicks solidi, Milwaukee in crisi nera

A Est, continua la corsa dei New York Knicks (47-27), che battono i Portland Trail Blazers 110-93 grazie a OG Anunoby (28 punti) e a una ripresa da 60-35 di parziale. Non basta ai Blazers il talento di Deni Avdija (33 punti) per evitare un altro passo falso.

Milwaukee Bucks sempre più in difficoltà. Quarto ko di fila e sesto posto a rischio dopo il netto 145-124 subito per mano degli Atlanta Hawks. Serata da incorniciare per il giovane Zaccharie Risacher, che firma il suo season-high con 36 punti, supportato dai 22 di Dyson Daniels e dalla doppia-doppia di Trae Young (19 punti, 19 assist).

Minnesota ribalta Detroit, ma è rissa clamorosa

Colpo importante dei Minnesota Timberwolves (43-32), che salgono al settimo posto a Ovest dopo aver ribaltato i Detroit Pistons per 123-104. La partita cambia dopo una rissa nel secondo quarto, con sei espulsioni tra cui Naz Reid e Isaiah Stewart. Da lì, Minnesota prende il controllo, spinta da Julius Randle (26 punti, 8 rimbalzi), Anthony Edwards (25) e Rudy Gobert (25 rimbalzi, career-high a Minnesota). Notte amara per l’italiano Simone Fontecchio, che in 25 minuti mette a referto solo 3 punti (1/8 dal campo).

NBA: tutti i risultati della notte

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers 127-122

New York Knicks – Portland Trail Blazers 110-93

Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks 124-145

Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons 123-104

New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 98-94

San Antonio Spurs – Golden State Warriors 106-148

Philadelphia 76ers – Toronto Raptors 109-127

Phoenix Suns – Houston Rockets 109-148

